عبّو: الرئيس لازم يضرب على الطاولة وما يتعاملش بلطف، وأي إجراء يعملو يأمّنو بإجراءات أمنيّة وعسكريّة!

إطلالة إذاعيّة جديدة لمحمّد عبّو كرّر فيها ما سبق وأضاف عليها بعض النقاط التي تؤكّد أنّه قرّر أن يهب ما تبقى من حياته لتدمير حركة النّهضة وأضاف إليها ائتلاف الكرامة الذي ذكره بالاسم في هذه المرّة، ولعلّ الإضافة الجديدة البارزة هي تركيا التي دخلت على الخطّ بإصرار من عبّو لاستجماع كلّ العناصر التي حاربت بها الثورة المضادّة الترويكا ثمّ النّهضة.نسف عبّو الثورة والدستور والشراكة والمؤسّسات والصمود الأسطوري في وجه حملات الثورة المضادّة.. وتجاهل طبيعة نظام الحكم المختلط واستغل الفرصة لاستجداء الرئيس بطريقة مهينة وتحريضه على السطو الشامل باستعمال "شوي تكتيك" كما ورد على لسانه.ثمّ وكعادته وربّما أكثر من عادته تجاهل تماما دور الاتحاد والإضرابات في إجلاء الاستثمار وذلك بشهادة الداخل والخارج من إعلام ومستثمرين، لكن عبّو أراد إضافة قرار الاستثمار إلى مسؤوليّة النّهضة حين ردّ الأمر إلى البيرقراطيّة والمحسوبيّة والاستغلال ربطهم بالعشر سنوات الأخيرة، وبينما تتحدّث الأرقام عن كوارث تونس المتأتية من الإضرابات وخاصّة في قطاع الفوسفاط وغيره من القطاعات الحيويّة يرفض عبّو التطرّق لهذا الأمر ويرد النزيف الاقتصادي إلى فساد المنظومة التي تحكم منذ عقد في إشارة إلى النّهضة بشكل خاصّ، بما أنّ النداء جاء لاحقا ورحل مبكّرا أمّا قلب تونس فقد قدم للتوّ، وبينما يتجاهل عبّو مليارات الفوسفاط يصرّ على أنّ الفساد يعود إلى المال السياسي والتمويل الخارجي للأحزاب!!!ولنفترض أنّ الأحزاب تتلقى فعلا تمويلات خارجيّة ثمّ نفترض أنّ السلطة تحرّكت لقطعها، إذا ما دخل ذلك بالاقتصاد المنهك وتخمة الإضرابات والعزوف عن العمل؟!. ذلك يتعلّق بتحسين شروط المنافسة الانتخابية وليس بالنهوض الإقتصادي الإجتماعي، أيضا لنفترض أنّ الأحزاب لديها بعض الأسهم في قنوات تلفزيّة كما يدّعي عبّو، ما دخل ذلك بالقفزة الإقتصاديّة الإجتماعيّة التي يرى عبّو أنّ للجيش الأدوار الأولى فيها ومن أجلها يقوم بتعطيل الديمقراطيّة إلى حين، بل وحتى الإعلام الإلكتروني سبق وعده عبّو من ضروب الفساد، ولنا أن نتصوّر أنّ الفيسبوك يعتبر أحد بنود الفساد وأنّ الفوسفاط الذي يغطّ في مناجمه ليس كذلك!!!!حين نركّز مع أفكار محمّد عبّو بدقّة ونربط طرفها السّابق بطرفها اللاحق، ندرك أنّ مشكلة الرجل مع حركة النّهضة، وأنّ همّه الوحيد كيف يصل إلى انتخابات لا تربح فيها النّهضة، الحركة التي كانت طوال عشر سنوات ضحيّة للإعلام، يتهمها عبّو بالسيطرة على الإعلام إشارة إلى قناة الزيتونة والفيسبوك والتمويل الأجنبي الذي لا يملك عليه دليلا فقط توحي به هذه المكاتب المفتوحة في كامل الجمهوريّة وزخم التطوّع على الأرض وفي الفضاء الإلكتروني الذي لو تمعّن عبّو جيدا لوجده أكثر من طبيعي لأنّ الأمر يتعلّق بحزب عمره نصف قرن، قاد المعارضة لثلاثة عقود وأسند دولة الثورة لعقد كامل، ولو تخلّى عبّو عن طوفان الحقد الطافح والتفت إلى أرباب الثورة المضادّة في الداخل والخارج لتعرّف على سهامهم ولأيقن أنّه يعمل لصالحهم بقوّة غباء تجاوزت 9 درجات على سلّم ريختر.*أبرز ما جاء في حوار عبّو على موزاييك أف أمّ .*ندعو رئيس الجمهوريّة يضرب على الطاولة وما يتعاملش بلطف، أي إجراء يعملو يأمّنو بإجراءات أمنيّة وعسكريّة.*النّاس هذوما مخطرين ما تقدرش تقاومهم من غير جيش وأمن.*إذا نفوّتو الفرصة هذي ما عدناش نلقوا فرصة أخرى، ما دام رئيس الجمهوريّة عندو صلاحيّات مع شوي تكتيك في إطار الدستور يسمح بالتغييرات فليذهب في هذا الاتجاه.. وأنا نأكّد للرئيس الي الإدارة التونسيّة كي يبدا عندها رئيس يحبّ يغيّر راهم يمشوا معاه.*من عام 2011 قلت راهو الي ما يفهمش موش لازم يهبط يصوّت.*سفير دولة أوروبيّة قالي في تونس وصلوا يشترطوا علينا ما نقبلوا الاستثمارات الّما تجيب معاك شريك تركي! السفير هذا قالي في وقت من الأوقات صوّتنا ضدّ الدولة التونسيّة! علاش لأنّو فاهم البلاد هذي غير قابلة للإصلاح.*الاستثمار باش يعطوك رخصة يلزم تتكي على فلان تتخبّى عند فلان الرخصة يعطيهالك فلان..*ظهور عسكري وأمني في الشارع، استنفار للإدارة الأمنيّة.. إعتقالات رموز الفساد طوال 10 سنوات السابقة، وإبقائهم في السجن حتى يتمّ إصلاح القضاء.*أدعو مجددا السيّد رئيس الجمهوريّة أن لا يتعامل باللطف..نحن طيحونا لأنّا كنّا هواة ما نحبوش رئيس الجمهوريّة يطيحوه على نفس السبب.*رئيس الجمهوريّة يعيّن شخصيّة محترمة يرفضوها، يتحلّ البرلمان يقعد يحكم بمراسيم من هنا لجوان الجاي ويقوم بالإصلاحات.*رئيس الجمهوريّة لازم يحكي مع القضاة على السياسيّين الفاسدين..