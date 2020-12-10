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ترامب يعلن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات.. ويعترف بسيادة الرباط على الصحراء الغربية

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 18:24 قراءة: 1 د, 14 ث
وكالات - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اتفاق إسرائيل والمغرب على تطبيع علاقاتهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وفي إطار هذا الاتفاق أعلن ترامب أيضا اعترافه بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية الذي يشهد نزاعا إقليميا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي حركة انفصالية تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.


وقال مسؤول أمريكي كبير إن ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وكتب ترامب على تويتر “اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة – اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!”.




وأضاف “وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!”.

وتابع ترامب “لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777. ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية”.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات من إسرائيل وإليها لكل مواطنيه.

وقال جاريد كوشنر المستشار البارز في البيت الأبيض لوكالة رويترز “سيقوم الطرفان بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور وبنية فتح سفارتين. سيعزز الطرفان التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية”.

وتابع قائلا “حققت الإدارة (الأمريكية) اليوم خطوة تاريخية أخرى. الرئيس ترامب أبرم اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل في رابع اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية مسلمة في غضون أربعة أشهر”.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216671

Devil  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 20h 30m |           
Un avant goût sur LE sujet qui animera tous les débats trèèèès prochainement chez nous aussi, avec un défilé des khammasa et vendus de la dernière heure sur les plateaux TV et radios vantant les mérites économiques et politiques de vendre son âme au diable...

Sarramba  (Europe)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 19h 43m |           
Qui vivra verra !!!cette fois Tremp est tomber sur un malin?

Radhbe  (France)  |Jeudi 10 Decembre 2020 à 18h 53m |           
??



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