العاهل المغربي: "لقاح كورونا" مجاني لجميع المواطنين

الأناضول -

الخطوة تندرج في إطار التوجيهات الملكية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد الوباء في الأسابيع المقبلة، وفق بيان للديوان الملكي..

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، تعليماته للحكومة لاعتماد مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا، لجميع المواطنين.وقال الديوان الملكي، في بيان: "تنبع هذه الالتفاتة الملكية الكريمة من العناية الملكية والرعاية الإنسانية، التي ما فتئ يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس بالمغرب".وأضاف البيان، أن "الخطوة تندرج في إطار التوجيهات الملكية بإطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد وباء كورونا في الأسابيع المقبلة".وتهدف الحملة لتوفير اللقاح لجميع المغاربة كـ"وسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في أفق عودة المواطنين، تدريجيا، إن شاء الله، لممارسة حياتهم العادية، في طمأنينة وأمان"، وفق البيان.ولم يوضح بيان الديوان الملكي، نوع اللقاح الذي سيتم اعتماده في حملة التلقيح ومصدره.وكان العاهل المغربي قد ترأس في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس كورونا، في إطار تتبعه "المستمر لتطور هذه الجائحة، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشارها، وحماية صحة وسلامة المواطنين".وأمر الملك حكومة بلاده حينها، بالاستعداد لتنفيذ عملية تلقيح واسعة ضد فيروس كورونا، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، والتي يجري التحضير لها.وسجل المغرب 384.088 إصابة بكورونا حتى مساء الثلاثاء، بينها 6.370 وفاة، و337.719 حالة تعاف، حسب وزارة الصحة.