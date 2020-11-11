العاهل البحريني يعين ولي العهد رئيسا للحكومة

الأناضول -

المنامة - أمر العاهل البحريني، حمد بن عيسى، مساء الأربعاء، بتعيين ولي العهد رئيسا للحكومة، خلفا لسلفه خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي توفي عن عمر يناهز 85 عاما.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، "صدر عن الملك حمد بن عيسى، أمرا ملكيا بتعيين رئيس مجلس الوزراء".وشمل الأمر الملكي "تعيين ولي العهد نائب القائد الأعلى، الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء".وقرر العاهل البحريني، أن يعمل بهذا الأمر الملكي فورا.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت البحرين عن وفاة رئيس وزرائها خليفة بن سلمان آل خليفة، عن عمر يناهز 85 عاما.وأعلنت البحرين الحداد الرسمي أسبوعا على وفاة الراحل، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداء من الخميس.