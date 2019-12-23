مليشيات حفتر..سلفيون ومرتزقة وكتائب القذافي لوأد الثورة

Lundi 23 Decembre 2019



الأناضول

1 - كتائب السلفية المدخلية:

2- كتائب نظام القذافي:

3 - مسلحون قبليون:

4- المرتزقة:

تضم مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خليطا غير متجانس من كتائب ومسلحين من سلفيين مدخليين متشددين، وكتائب أمنية لنظام القذافي البائد، ولجان شعبية من نفس النظام السابق، وأخرى تضم مسلحين من قبائل الشرق وآخرين من قبائل الغرب، ناهيك عن مرتزقة من السودان وتشاد وفاغنر الروسية، وضباط إماراتيين ومصريين وفرنسيين بحسب مصادر متعددة متطابقة.وتتراوح قوات حفتر إجمالا ما بين 25 و30 ألف مسلح، منهم 7 آلاف من العناصر العسكرية المدربة، ويعد اللواء 106 مجحفل، أكبر وحداته القتالية عددا وتسليحا، ويقوده ضابط صغير السن قليل الخبرة برتبة مقدم فقط، وذلك لكونه نجل خليفة حفتر، الذي يستنسخ تجربة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي وضع ابنه خميس على رأس كتيبة أمنية.وتتبنى فكرا متطرفا شبيها بفكر تنظيمي "داعش" والقاعدة الإرهابيين، غير أنها تختلف عنهما في إيمانها بطاعة أولي الأمر، ولأن السعودية (عرابة هذا التوجه) تدعم حفتر، فالسلفيون المدخليون يدعمون الأخير، رغم أن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، من تنطبق عليه صفة "ولي الأمر"، باعتباره القائم بمهام رئيس الدولة.واللافت أن حفتر الذي يبرر محاولته الاستيلاء على طرابلس بطرد "المتطرفين" منها يستعين هو نفسه بميليشيات متطرفة!.ومن أشهر رموز وكتائب التيار المدخلي في ليبيا الموالين لحفتر:- محمود الورفلي، أحد قادة حفتر، وتولى قيادة "كتيبة النداء"، التابعة لقوات الصاعقة، في مدينة بنغازي (شرق) ورقاه حفتر مؤخرا رغم أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقتله لأسرى وحرق جثثهم ونشر فيديوهات عنها.- كتيبة التوحيد السلفية: ويقودها أشرف الميار، وشاركت في 2014 في قتال مجلس ثوار بنغازي، الذي يضم ثوارا سابقين أطاحوا بنظام القذاقي في 2011، ويصف الميار، من يخالفون حفتر بـ"الخوارج"، ويفتي باستباحة دمائهم.- كتيبة سبل السلام: تنشط في منطقة الكفرة، أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، ويقودها عبد الرحمان الكيلاني، وسبق لها أن خاضت معارك ضد المعارضة التشادية المسلحة، كما أنها ليست مع وفاق مع التيار الصوفي عندما نبشت قبر الإمام السنوسي والد الملك الليبي إدريس السنوسي، ومؤخرا استدعى حفتر الكتيبة للمشاركة في معركة طرابلس.- كتيبة الكانيات: يقودها الإخوة الكاني، وينتمون للسلفية الجهادية، وتتمركز الكتيبة في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، ضمت إليها العديد من جنود نظام القذافي السابق، وتحالفت في البداية مع حكومة الوفاق، لكن كان لديها مشروعها الخاص وبسبب عدم انضباطها تم حلها، لكنها تحالفت فيما بعد مع قوات حفتر، ولعبت دورا أساسيا في سقوط عدة أحياء جنوبي العاصمة لمعرفتها الجيدة بميدان المعركة.بعد سقوط نظام القذافي في 2011، سعى حفتر لإعادة استمالة وتجنيد عناصر كتائبه السابقة، وأشهرها كتيبة امحمد المقريف، وكتيبة خميس، واللواء 32 معزز، وعناصر هذه الكتائب مدربين بشكل جيد على استخدام مختلف الأسلحة، ومن أشهر قادتهم:- محمد بن نايل: قائد اللواء 12 مجحفل، ويتمركز في القاعدة الجوية ببراك الشاطئ (700 كلم جنوب طرابلس)، مركز قبائل المقارحة، واستعان به حفتر في السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية في سبها (جنوب)، وقاعدة الجفرة الجوية الاستراتيجية (وسط).- عبد السلام الحاسي: من قبيلة الحاسة (شرق) وعيّنه حفتر قائدا على عملية السيطرة على طرابلس، لكن خسارته لمركز القيادة في مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، دفع حفتر إلى استدعائه وعزله، وراجت إشاعات أنه تمت تصفيته بعد العثور على جثة مشوهة الوجه لها مواصفات الحاسي خاصة من الناحية الطول، رغم نفي قوات حفتر ذلك.- المبروك السحبان: كلفه حفتر مؤخرا بقيادة عملية استعادة غريان التي سقطت بيد قوات الوفاق في 26 يونيو/حزيران الماضي، ويعتبر من الشخصيات الموالية لنظام القذافي، وينتمي إلى المقارحة ثاني أهم قبيلة من حيث التسليح في عهد القذافي بعد قبيلة القذاذفة، الذي كلف بمحاصرة مدينة الزنتان إبان الثورة، كم قاد عملية السيطرة على منطقة الهلال النفطي.- مسعود الضاوي: أحد القادة الأوفياء لنظام القذافي، حاول إعادة تنظيم القوات في منطقة ورشفانة بعد دخول الثوار طرابلس، تولى قيادة اللواء 26 مشاة، وشارك في الهجوم على طرابلس لكن تم اغتياله على يد ميليشيا الكانيات في فم ملغة.- اللواء 22 ترهونة: ويضم مقاتلين من النظام السابق، خاصة قوات النخبة في اللواء 32 معزز، وكتيبة محمد المقريف، وقام حفتر في بداية هجومه على طرابلس، بدمجه مع اللواء السابع (الكانيات) تحت اسم اللواء التاسع، بقيادة اللواء عبد الوهاب المقري، الذي قتل مع محسن الكاني وشقيقه عبد العظيم.- الصحوات: وتضم أنصار القذافي الذي كانوا مهيكلين ضمن اللجان الشعبية (مدنيين مسلحين)، ولعبوا دور أساسي في هزيمة مجلس ثوار بنغازي، الذي كان عناصره يحاصرون قوات حفتر في قاعدة بنينة الجوية وقاعدة الرجمة العسكرية شرق بنغازي، قبل أن يباغتهم الصحوات داخل المدينة، كما ينتشر الصحوات في حي قصر بن غشير بمحاذاة المطار القديم الذي يسيطر عليه حفتر (25 كلم جنوب طرابلس).تشارك عدة قبائل خاصة في الشرق الليبي إلى جانب قوات حفتر، على غرار قبيلة الفرجان التي ينتمي لها حفتر وتنتشر في سرت (شمال) وترهونة (غرب) وأجدابيا (شرق)، بالإضافة إلى قبائل العبيدات التي ينتمي إليها رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، وقبائل الحاسة، والمجابرة والبرغاثة والعواقير والبراعصة وغيرهم، أما في الغرب فتدعم حفتر قبائل ورشفانة وجزء من قبيلة الزنتان، أما في الجنوب فيدعمه المقارحة في براك الشاطئ وأولاد سليمان في سبها، وكذلك المغاربة والزوية في الهلال النفطي شمالا والكفرة بالجنوب الشرقي.نظرا للنقص العددي الذي تعاني منه مليشيات حفتر، وشساعة مساحة ليبيا، لجأ حفتر إلى مرتزقة أفارقة ورس لملء الفراغ، ناهيك عن ضباط وفنيين إماراتيين وفرنسيين ومصريين لدعم قواته في التخطيط والاستخبارات وتسيير الطائرات بدون طيار والتدريب وصيانة الأسلحة، ومن أبرز الجماعات المسلحة التي اعتمد عليها حفتر:- جبهة التناوب والوفاق التشادية: وهي جماعة متمردة دعمت حفتر بـ700 عنصر، بحسب تقرير أممي.- جيش تحرير السودان، جناح عبد الواحد نور: جماعة متمردة تنشط في إقليم دارفور غربي السودان، ويشارك 200 عنصر منها في القتال إلى جانب حفتر.- جيش تحرير السودان جناج مني مناوي: تنظيم متمرد في دارفور، ويشارك بـ300 عنصر في دعم مليشيات حفتر.- تجمع قوات تحرير السودان: يقوده الطاهر حجر، تنظيم متمرد في دارفور غير مشهور لكن 500 إلى 700 من مسلحين يقاتلون في صفوف مليشيات حفتر.- قوات الدعم السريع السودانية (الجنجويد): ويقودها محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، وحسب التقرير الأممي فإن ألف مقاتل من الدعم السريع، يتواجدون في قاعدة الجفرة الجوية لحمايتها، والمفارقة أن هذه القوات التي حاربت الجماعات المتمردة في دارفور، تقاتل اليوم جنبا إلى جنب معها ضد قوات حكومة الوفاق، رغم أن الخرطوم تنفي ذلك.- مرتزقة شركة فاغنر الروسية: وبلغ عددهم في سبتمبر/أيلول الماضي 1400 عنصر، بحسب صحيفة بلومبرغ الأمريكية، بينما قالت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية أن آلافا منهم وصلوا محاور القتال جنوبي طرابلس، وبعد أن كان نشاطهم مقتصرا على منطقة ورشفانة ومدن الاتجاهات الأربعة تم رصدهم في محاور متقدمة جنوبي طرابلبس، على غرار محور السويحلي بوادي الربيع.