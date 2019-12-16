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زامبيا تدعو الولايات المتحدة لسحب سفيرها لدفاعه عن المثليين

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
الأناضول - بعث الرئيس الزامبي إدغار لونغو، رسالة للإدارة الأمريكية، يدعو فيها لسحب السفير الأمريكي في لوساكا "دانييل فوت" من البلاد.

وأوضحت الرئاسة الزامبية في بيان الاثنين، أن الرئيس الزامبي بعث بخطاب شكوى إلى الإدارة الأمريكية حول انتقادات السفير الأمريكي لزامبيا وتهديده بقطع المساعدات الأمريكية لها، على خلفية الحكم على مثليين اثنين بالسجن لمدة 15 عامًا الشهر الماضي.


وطالب الرئيس لونغو بسحب واشنطن سفيرها من لوساكا، مشيرا أنه سيتم اتخاذ قرارات دبلوماسية جديدة وفقا للخطوات التي ستتخذها واشنطن.

وانتقد السفير الأمريكي دانييل فوت الحكومة الزامبية على خلفية الحكم على مثليين اثنين بالسجن 15 عامًا، مشيرا أن الولايات المتحدة قدمت 500 مليون دولار مساعدات لزامبيا وأنه من حق واشنطن التعبير عن آرائها الخاصة.

  
  
     
  

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