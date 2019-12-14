تشاووش أوغلو يلتقي رئيس الحكومة الليبية في الدوحة

Samedi 14 Decembre 2019
الأناضول - الدوحة - التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في قطر.
جاء ذلك على هامش مشاركة تشاووش أوغلو، السبت، في النسخة التاسعة عشرة لـ "منتدى الدوحة"، الذي يستمر يومين بمشاركة أكثر من 3 آلاف من قادة وصناع قرار وسياسيين.
وتناول تشاووش أوغلو، مع السراج، مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وفي تغريدة حول اللقاء على تويتر، قال تشاووش أوغلو:" سنواصل بكل حزم حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط".
جاء ذلك على هامش مشاركة تشاووش أوغلو، السبت، في النسخة التاسعة عشرة لـ "منتدى الدوحة"، الذي يستمر يومين بمشاركة أكثر من 3 آلاف من قادة وصناع قرار وسياسيين.
وتناول تشاووش أوغلو، مع السراج، مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وفي تغريدة حول اللقاء على تويتر، قال تشاووش أوغلو:" سنواصل بكل حزم حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط".
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Par:bensa94 (France )
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