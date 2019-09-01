Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Roubaiet El Khayam  

اليسار.. الفاشل...‎

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري

ليست المسألة اليوم في تونس،. مسألة يمين أو يسار، فهذه مقولات الستينات، التي انتهت مع سقوط جدار برلين، و الاتحاد السوفيتي، رغم إصرار النخبة و الأحزاب، على الاصطفاف يمينا أو يسارا


فحصيلة اليسار الذي ضل متمسكا بأطروحات سياسية و إجتماعية تحتاج إلى ثورة و عقل و إمكانيات خارقة لليسار، فإنه لم يكن متغيرا بقدر تغير الظروف و السياقات، و الحكومات، و لم يكن حمة الهمامي مثلا الذي اختار لنفسه صفة قريبة من العامة أن يكون ذو تأثير و فعل في الساحة السياسية، بل إنه رفض المشاركة في أي حكومة و اختبار مدى نجاعة أطروحات اليسار في الواقع و هو قد ضيع على نفسه و على اليسار فرصة إثبات واقعية أطروحاته و تصوراته من عدمها، كان اليسار ، يسار الأشخاص و ليس يسار المبدأ، لذلك أصابته الشقوق و تعمقت مع الانتخابات الرئاسية، حمة فشل في تجميع اليسار، و غيره قد فشل في نفس الشيء، اليسار فشل في التجميع، فلم يحصل إجماع لا على مرشح رئاسي واحد، و لا على زعيم معارضة واحد، فإذا كانت الانتخابات السابقة قد تقدم إليها شخص واحد من اليسار و حصل على 2.78٪، من أصوات الناخبين، فعلى ماذا سيحصل إن تقدم إليها المنجي الرحوي و حمة الهمامي من نفس العائلة!؟؟ هل سيتقاسمان النسبة إياها معا أم هما قادران على منافسة أحزاب في السلطة ذات ثقل سياسي متين و جمهور إنتخابي عريض!؟؟.

اليسار ، لم يخدم أيديولوجيته ، و لا هو خدم تونس تماما كالإسلامي الذي شوّه الدين و زيّف الدنيا، و طالما لم يقع الدفع بمرشح يساري واحد، فإن نسب التصويت ستكون فسيفسائية ، متناثرة ، و متأثرة بأزمة اليسار التونسي التي لم يخرج منها منذ عقود، و هو ما سمح لتيارات أخرى أن تتقدم و تمارس الفعل السياسي و تنافس في كل إستحقاق إنتخابي و يضل اليسار يدور كطواحين الهواء لا تنتج غير الرياح، رياح الأزمة.

في أيلول سنكتشف برنامج اليسار، و برامج اليمين، وهي كلها نفس البرامج و نفس المشاكل، و هم، أي السياسيون ، يكذبون بكل صدق ككل مرة، المناظرة ستغربل أكثر منذ الدور الأول اليسار و اليمين و حتى الأحزاب القريبة من اليمين و البعيدة عن اليسار فمتى يستفيق، و يتخذ لنفسه الدور الذي يستحقه!؟؟.

  
  
     
  
festival-3f2fae40e5fe30883aca3e465672b17f-2019-09-01 13:36:53






0 de 0 commentaires pour l'article 188275



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 01 سبتمبر 2019 | 2 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:50 15:59 12:26 05:50 04:19
30°
 28° % 48 :الرطــوبة
تونــس 24°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
28°-2430°-2429°-2329°-2330°-23
  • Avoirs en devises
    17434,2

  • (30 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,17163 DT        1$ =2,86450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 août)   147,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567343685|188275 747|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires