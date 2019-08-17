النادي الصفاقسي بطلا لكأس تونس للمرة الخامسة

Samedi 17 Août 2019



الأناضول







- توج فريق الصفاقسي، السبت، بلقب كأس تونس لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه.وتغلب الصفاقسي على منافسه النجم الساحلي في المباراة النهائية بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل في الشوطين الأصليين والإضافيين للمباراة سلبيًا.قدم الفريقان مباراة قوية للغاية وشهدت تألق كبير من حارسي المرمى، وسط تبادل من لاعبوا الفريقين لإهدار الفرص السهلة.ولجأ الفريقان لضربات الترجيح بعد فشلهما في تسجيل أية أهداف طوال المباراة والشوطين الإضافيين.وشهد اللقاء تدخلات عنيفة وقوية من لاعبي الفريقين في أجزاء كثيرة من المباراة.واحتكم الفريقان لضربات الترجيح التي شهدت تألق الحارسين، وحسمت في النهاية لمصلحة الصفاقسي.أحرز للصفاقسي كل من، فراس شواط وحمزة المثلوثي ومحمد علي الجويني وأيمن الحرزي ونسيم هنيد، فيما أهدر الثنائي محمد إسلام بكير وحمزة الجلاصي.وسجل للنجم الساحلي كل من، حمزة لحمر ومرتضى بن وناس وفراس بالعربي وسليم بوخنشوش، وأهدر الثلاثي محمد عبد الله المثناني وكرين العريبي وبلال الماجري.