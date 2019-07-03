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الرابطة 1: النادي الصفاقسي ينتدب 3 جزائريين ولاعب زامبي

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - أعلن النادي الرياضي الصفاقسي عن تعاقده مع متوسط ميدان وفاق سطيف الجزائري اسلام باكير (23 سنة) لمدة ثلاث.

واستعدادا لانطلاق الموسم القادم ضم فريق عاصمة الجنوب يوم امس متوسط ميدان زاناكو الزامبي بويد ماسوندا بعقد مدته اربع مواسم والمدافع الجزائري/الفرنسي ماليك اوسفان بعقد مدته ثلاث مواسم والجزائري عبد الكريم خشمار لمدة 3 مواسم .



  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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