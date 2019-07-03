الرابطة 1: النادي الصفاقسي ينتدب 3 جزائريين ولاعب زامبي

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - أعلن النادي الرياضي الصفاقسي عن تعاقده مع متوسط ميدان وفاق سطيف الجزائري اسلام باكير (23 سنة) لمدة ثلاث.
واستعدادا لانطلاق الموسم القادم ضم فريق عاصمة الجنوب يوم امس متوسط ميدان زاناكو الزامبي بويد ماسوندا بعقد مدته اربع مواسم والمدافع الجزائري/الفرنسي ماليك اوسفان بعقد مدته ثلاث مواسم والجزائري عبد الكريم خشمار لمدة 3 مواسم .
واستعدادا لانطلاق الموسم القادم ضم فريق عاصمة الجنوب يوم امس متوسط ميدان زاناكو الزامبي بويد ماسوندا بعقد مدته اربع مواسم والمدافع الجزائري/الفرنسي ماليك اوسفان بعقد مدته ثلاث مواسم والجزائري عبد الكريم خشمار لمدة 3 مواسم .
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|0
|3
|6
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|4
|3
|1
|1
|1
|1
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|0
|3
|-4
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|P
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|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
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|0
|0
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|Groupe D
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|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
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|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
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|Demi Finale
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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