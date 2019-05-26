رئيس الجامعة التونسية يوجه دعوة لكولينا و بوساكا لحضور إياب نهائي رابطة أبطال افريقيا برادس

Dimanche 26 Mai 2019
وات - وجه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء دعوة خاصة لكل من بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا وماسيمو بوساكا رئيس دائرة التحكيم بالفيفا لحضور مباراة إياب الدور النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي بملعب رادس يوم 31 ماي الجاري.
وعين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الغامبي باكاري غاساما لادارة مقابلة الاياب بمساعدة السينغاليين جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا.
وسيكون البوتسواني جوشيا بوندو حكما رابعا فيما تم تعيين الزامبي جاني سيكازوي على رأس الفريق المكلف بتقنية "الفار".
وكان لقاء الذهاب الذي اقيم يوم الجمعة الماضي بالعاصمة المغربية الرباط انتهى بالتعادل 1-1.
وعين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الغامبي باكاري غاساما لادارة مقابلة الاياب بمساعدة السينغاليين جبريل كامارا وماليك الحاجي سامبا.
وسيكون البوتسواني جوشيا بوندو حكما رابعا فيما تم تعيين الزامبي جاني سيكازوي على رأس الفريق المكلف بتقنية "الفار".
وكان لقاء الذهاب الذي اقيم يوم الجمعة الماضي بالعاصمة المغربية الرباط انتهى بالتعادل 1-1.
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Par:ammar (Tunisia )
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