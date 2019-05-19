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ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها رسميًا

Dimanche 19 Mai 2019

Dimanche 19 Mai 2019
الأناضول - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بأنها "إذا أرادت الحرب فستكون نهايتها رسميا".

وكتب ترامب، عبر حسابه على موقع "تويتر"، الأحد، "إذا أرادت إيران الحرب فستكون تلك نهايتها رسميا.. لا تهددوا أمريكا مجددا".‎


وفي وقت سابق الأحد، قال القائد العام لقوات الحرس الثوري، اللواء حسین سلامي، "إننا لا نسعى وراء الحرب لكننا على استعداد تام لها"، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

ويأتي ذلك بعد يوم من توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة 30 مايو/ أيار الجاري.

ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن ذلك "يأتي في ظل هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالمملكة".

ومؤخرا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182616

Amir1  ()  |Dimanche 19 Mai 2019 à 22h 49m |           
ترامب قادم لاحتلال السعودية وابتزازها إلى آخر فلس
مقابل الحماية من إيران و ضمان تدفق النفط عبر الخليج
أما الإيرانيون فجبناء ولا يستطيعون تنفيذ أيا من تهديداتهم بإغلاق هرمز



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