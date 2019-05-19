بطولة العالم للتايكواندو 2019 - رحمة بن علي تخرج من التصفيات

Dimanche 19 Mai 2019
وات - خرجت لاعبة التايكواندو التونسية رحمة بن علي امس من تصفيات وزن 53 كلغ ضمن بطولة العالم للتايكواندو للكبريات امام السلوفاكية غابريال بريسكاروفا ويشارك المنتخب التونسي للتايكواندو منذ يوم الاربعاء في بطولة العالم للتايكواندو التي تحتضن فعالياتها مدينة مانشستر الانقليزية من 15 الى 19 ماي الجاري.
وغاب اللاعب خليل الجندوبي وزن 54- كغ عن البطولة بعد أن رفضت السفارة البريطانية تمكينه من تأشيرة سفر حسب بلاغ للجامعة التونسية للتايكواندو.
وقد خرج من تصفيات البطولة العالمية لاعبا التايكواندو التونسي الهادي النفاتي واكرام الظاهري من الدور ربع النهائي لبطولة العالم للتايكواندو .
ومن جهتها انسحبت اللاعبة فادية الفرحاني من الدور الاول بعد هزيمتها امام الايطالية صوفيا زمبيتي وكذلك الشان بالنسبة للاعب فراس القطوسي الذي انسحب من الدور الاول .
وغاب اللاعب خليل الجندوبي وزن 54- كغ عن البطولة بعد أن رفضت السفارة البريطانية تمكينه من تأشيرة سفر حسب بلاغ للجامعة التونسية للتايكواندو.
وقد خرج من تصفيات البطولة العالمية لاعبا التايكواندو التونسي الهادي النفاتي واكرام الظاهري من الدور ربع النهائي لبطولة العالم للتايكواندو .
ومن جهتها انسحبت اللاعبة فادية الفرحاني من الدور الاول بعد هزيمتها امام الايطالية صوفيا زمبيتي وكذلك الشان بالنسبة للاعب فراس القطوسي الذي انسحب من الدور الاول .
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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