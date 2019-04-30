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قوات ''الوفاق'' تستعيد السيطرة على ''السبيعة'' جنوبي طرابلس

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
الأناضول - وليد عبد الله - كشف مصدر عسكري ليبي، الثلاثاء، أن القوات التابعة لحكومة الوفاق، تمكنت في إطار عملية "بركان الغضب"، من استعادة السيطرة بشكل كامل على منطقة "السبيعة"، جنوبي العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر للأناضول، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، أن السيطرة على السبيعة تعني قطع أحد أهم خطوط إمداد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.


وتابع أن قوات الوفاق باشرت في تحصين تمركزاتها بالمنطقة.

بدوره، أعلن المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في بيان، السيطرة على تجهيزات لوجستية لقوات حفتر في السبيعة، بينها مستشفى ميداني عسكري.

وأشار إلى التمكن من أسر عناصر من كتيبة "طارق بن زياد"، التابعة لقوات حفتر، دون تحديد عددهم، فضلًا عن ضبط ثلاث آليات عسكرية.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الأناضول أن الطيران الحربي لقوات الوفاق شن الثلاثاء عدة غارات، استهدفت تمركزات عسكرية في مدينتي صبراتة (غرب) وغريان (جنوب).
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) وقائد الجيش بالشرق خليفة حفتر.

  
  
     
  
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