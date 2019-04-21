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بنزيما يقود ريال مدريد لاستعادة التوازن في ''الليغا''

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
الأناضول - محمد يونس -

تغلب ريال مدريد على ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية.



قاد الفرنسي كريم بنزيما المحترف في ريال مدريد، الأحد، فريقه لاستعادة التوازن مجددًا في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب ريال مدريد على ضيفه أتلتيك بيلباو بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 64 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 46 نقطة في المركز السابع، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 77 نقطة.

فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بادر الريال بالتسجيل في الدقيقة 47 عن طريق بنزيما.

وفي الوقت الذي بحث فيه بيلباو عن التعادل، أضاف بنزيما الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 76.

واختتم بنزيما مهرجان الأهداف في الدقيقة 90، ليخرج ريال مدريد فائزًا باللقاء.

وكان آخر انتصار حققه ريال مدريد في الجولة الحادية والثلاثين عندما تغلب ايبار بهدفين لهدف.


  
  
     
  
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