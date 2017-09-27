سوسة: حارس مدرسة يعتدي جنسيا على تلميذة داخل القسم
Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات -
أكّد طاهر العارم مندوب حماية الطفولة بسوسة في تصريح لاذاعة موزاييك يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017، أنّه تلقى إعلاما عن طريق مركز الأمن يفيد بوجود شبه تحرش جنسي بتلميذة في مدرسة ابتدائية بجهة هرقلة من ولاية سوسة ، لينتقل فورا على عين المكان للاستماع للطفلة ليتبيّن فعلا أنّها تعرّضت لاعتداء جنسي من طرف الحارس، بعد سردها لتفاصيل ما تعرّضت له.
وأضاف أنّ المظنون فيه شاب يعمل كحارس للمدرسة منذ سنة 2012 ، وأنّه اعترف بما نسب اليه والابحاث متواصلة معه.
أما بخصوص وقائع الحادثة، قال طاهر العارم إنّ التلميذة كانت تنتظر والديها في المدرسة بعد نهاية الدروس لاخذها فقام المتّهم باستغلال الفرصة للقيام بفعتله الشنيعة.
وأكّد عرض الطفلة على طبيب نفسي للأطفال والتنسيق جار مع المدير الجهوي للتربية بسوسة من اجل توفير الإحاطة النفسية لها حتى تتمكن من تجاوز الحادثة، حسب تعبيره.
Publié le:2017-09-27 10:37:40
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Par:mandhouj (France )
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