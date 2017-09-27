الاهلي المصري يواصل تحضيراته بتونس لملاقاة النجم الساحلي يوم الاحد في سوسة

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين بعد تعافي سعد سمير ووليد أزارو وانضمامهما إلى التدريبات الجماعية للفريق.
وكان أزارو قد عانى من تقلّص عضلي، تعرض له في نهاية مباراة الترجي التونسي في مباراة إياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وخضع أزارو، خلال اليومين السابقين، لجلسات علاج طبيعي مكثفة حتى شُفي تمامـًا من الإصابة قبل مباراة النجم الساحلي.
ويذكر ان الاهلي تاهل الى نصف نهائي مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد ان فاز يوم السبت الماضي بملعب رادس على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 2-1 في اياب ربع النهائي .
وكان الفريقان تعادلا ذهابا 2-2 وخير الاطار الفني للاهلي بقاء الفريق في تونس للتحضير لموعد ذهاب نصف النهائي.
Publié le:2017-09-27 10:35:43
Par:mandhouj (France )
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