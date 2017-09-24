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Sport

حاتم الطرابلسي: فوزي البنزرتي فاشل وانتهى

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - وصف حاتم الطرابلسي اللاعب السابق والمحلل الرياضي بقناة " بيين سبورت" مدرب الترجي الرياضي بالفاشل على خلفية خسارة الفريق امام الأهلي المصري في الربع النهائي من رابطة الأبطال الإفريقية.
وقال حاتم الطرابلسي في صفحته الرسمية على الفايسبوك ما يلي " الله غالب حظ أوفر للترجي ... و كيما قلت قبل الماتش كلامي في ما يخص هذا المدرب صحيح .... البنزرتي مدرب فاشل و انتهى".

جدير بالذكر ان العلاقة بين البنزرتي وحاتم الطرابلسي تميزت بالتوتر والتشنج وبالتصريحات المضادة منذ سنة 2014 بعد وصف فوزي البنزرتي حاتم الطرابلسي على قناة الحوار التونسي ب"المريض وناكر الجميل" على اثر نقد حاتم الطرابلسي لمردود النجم الساحلي.


وكان الاهلي المصري تاهل للدور نصف النهائي من مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه مساء السبت في ملعب رادس على الترجي التونسي بنتيجة 2-1 في اياب الدور ربع النهائ للمسابقة.

وسجل للاهلي المصري مدافعه الدولي التونسي د 50 علي معلول وجونيور اجايي د60 بينما جاء الهدف الوحيد للترجي عن طريق طه ياسين الخنيسي من ضربة جزاء 40.


Publié le:2017-09-24 00:58:35

  
  
  
  
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