الاعلان عن البرمجة النهائية للدورة 39 لمهرجان صفاقس الدولي.. و نور مهنى و راغب علامة وجورج وسوف في الموعد

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-15 16:03:51

- أفاد مدير مهرجان صفاقس الدولي، الأسعد الجموسي، خلال ندوة صحفية ثانية التأمت لتقديم البرمجة النهائية للدورة 39 لمهرجان صفاقس الدولي، إنه "تم رصد ميزانية إضافية تقدر بـ 100 ألف دينار لفائدة المهرجان"، معلنا عن إضافة أسماء بعض النجوم العربية مثل "نور مهنى" و"راغب علامة" للمشاركة في هذا الموعد الاحتفالي السنوي، مع المحافظة على الأسماء التي تم الإعلان عنها سابقا.وسيفتتح مهرجان صفاقس الدولي في نسخته الـ 39 التي تلتئم تحت شعار "المهرجان في كل مكان"، يوم 25 جويلية الجاري بفضاء المسرح الصيفي "سيدي منصور" بعرض المدحة, وهو عرض فني فرجوي مستوحى من تراث الانشاد الصوفي الذي تمتاز به مدن الساحل والقيروان. وتضم "المدحة" حوالي 50 عنصرا من عازفين ومنشدين وموسيقيين وراقصين.وستختتم هذه الدورة، يوم 26 اوت القادم بذات الفضاء بعرض فني تونسي يحييه الفنان "لطفي بوشناق" الذي سيتم تكريمه بالمناسبة.وبين الافتتاح والاختتام يعيش مهرجان صفاقس الدولي في نسخته الجديدة التي ستتوزع بين متحف القصبة وسط المدينة والمسرح الصيفي، على وقع السهرات الفنية التي سيحييها من خارج تونس كل من الفنان السوري "نور مهنى" يوم 27 جويلية و"حسين الديك" يوم 31 جويلية وفرقة "بابيلون" الجزائرية يوم 1 اوت وشيوخ سلاطين الطرب من حلب يوم 8 اوت والفنان "راغب علامة" في 15 اوت والفنان المغربي "قادر الجابوني" يوم 18 اوت والفنان "جورج وسوف" يوم 24 اوت القادم.ومن تونس، تشارك في فعاليات هذه الدورة، الفنانة "لبنى نعمان" يوم 7 اوت والفنانة "لطيفة العرفاوي" المبرمج عرضها تزامنا مع العيد الوطني للمراة يوم 13 اوت والفنان "زياد غرسة" يوم 16 اوت.وسيكون لعشاق الفن الرابع موعد مع العروض المسرحية، على غرار مسرحية "الشقف" يوم 26 جويلية و"ملا عيلة" يوم 5 اوت ومسرحية الفنان "كريم الغربي" يوم 11 أوت إضافة الى حضرة صفاقس يوم 19 أوت وفرقة مجموعة حلم يوم 21 اوت وعرض راب نجوم صفاقس في سهرة 22 اوت وخصصت هيئة مهرجان صفاقس الدولي، هذه السنة، برمجة خاصة تتناسب مع ذكرى مرور 61 سنة على صدور مجلة الاحوال الشخصية حيث اعدت يومي 12 و13 اوت القادم عددا من العروض السينمائية والندوات الفكرية حول المرأة، فضلا عن سهرة خاصة للاطفال سيحييها الفنان المختص في الالعاب السحرية "فؤاد الجليدي" وذلك يوم 28 جويلية.كما أعدت هيئة المهرجان بالاشتراك مع الجمعية التونسية لمسرح الاطفال والشباب وهي باعثة مشروع "البلكون"، برمجة خاصة سوف تنطلق يوم 25 اوت بعرض موسيقي تونسي في باب البحر، وفي اليوم الموالي سيتم تقديم عروض موسيقية نابعة من تراث المدينة العتيقة بصفاقس، لتنتهي يوم 27 اوت بالوان موسيقية عالمية "تون ميوزك" وذلك على شاطئ تبرورة.وفي رده على انتقادات الصحفيين، أكد مدير مهرجان صفاقس الدولي "لسعد الجموسي" انه سيتم إثر اختتام فعاليات المهرجان، تنظيم جلسة ممتازة لتقديم التقرير المالي والادبي في كنف الشفافية، على حد تعبيره.أما فيما يتعلق بمسألة غلاء سعر التذاكر، فأوضح الجموسي أن هذا الأمر يعود الى انخفاض وتقهقر قيمة الدينار مشيرا الى انه سيتم العمل على تخفيض سعر التذاكر عبر توخي استراتيجية ترويجية عن طريق بعض الوداديات والمجتمع المدني.