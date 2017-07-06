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Sport

تجميد نشاط الجامعة السودانية لكرة القدم ومباراة النجم والمريخ مرشحة للالغاء

Jeudi 06 Juillet 2017
بــاب نــات - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجميد نشاط الجامعة السودانية لكرة القدم، واشترط الفيفا إلغاء قرار وزارة العدل وتسليم مبنى الإتحاد لمجموعة معتصم جعفرحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمريخ السوداني . وتبعا لذلك تحرم المنتخبات السودانية والاندية بمقتضى قرار الفيفا من كل مشاركة قارية او دولية . كما تحرم الجامعة من الاستفادة من كل برامج ال"فيفا".

وتبعا ذلك تلغى النتائج التي تحصل عيلها فريقا الهلال والمريخ السودانيين في تصفيات دور المجموعات ضمن المجموعة الاولى لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم . كما ان مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني المقررة ليوم غد الجمعة صبحت مرشحة للالغاء بعد هذا القرار.
وينتظر ان يتخذ مراقب المباراة بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم في الساعات القريبة القادمة موقفا من اجراء المباراة من عدمه.
ويذكر ان نادي المريخ السوداني موجود في سوسة منذ يومين حيث من المقرر ان يلاقي يوم غد في سوسة النجم الساحلي في اطار الجولة الاخيرة من تصفيات دور المجموعات لمسابقة رابطة الابطال.



Publié le:2017-07-06 21:15:16

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