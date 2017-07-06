تجميد نشاط الجامعة السودانية لكرة القدم ومباراة النجم والمريخ مرشحة للالغاء

وتبعا ذلك تلغى النتائج التي تحصل عيلها فريقا الهلال والمريخ السودانيين في تصفيات دور المجموعات ضمن المجموعة الاولى لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم . كما ان مباراة النجم الساحلي والمريخ السوداني المقررة ليوم غد الجمعة صبحت مرشحة للالغاء بعد هذا القرار.
وينتظر ان يتخذ مراقب المباراة بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم في الساعات القريبة القادمة موقفا من اجراء المباراة من عدمه.
ويذكر ان نادي المريخ السوداني موجود في سوسة منذ يومين حيث من المقرر ان يلاقي يوم غد في سوسة النجم الساحلي في اطار الجولة الاخيرة من تصفيات دور المجموعات لمسابقة رابطة الابطال.
Publié le:2017-07-06 21:15:16
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
Sur:وزير خارجية الإمارات: هواية قطر رسم الحزن على وجوه الناس