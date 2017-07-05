بوفد يضم 16 رياضيا - منتخب ذوي الاحتياجات الخاصة يتحول الى لندن للمشاركة مونديال العاب القوى

Mercredi 05 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-05 10:37:24

- شد المنتخب التونسي لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة صباح يوم الاربعاء الرحال نحو لندن للمشاركة في بطولة العالم لالعاب القوى التي ستقام من 14 الى 23 جويلية الجاري.وسيحمل 16 رياضيا امال تونس خلال هذه البطولة العالمية وهم ريم العبدلي وندى الباهي وهنية العايدي وسمية بوسعيد وفتحية عمايمية وسمر بن كعلاب واسماعيل بوعبيد ونجاح شوية وياسين الغربي ومروى البراهمي ورجاء الجبالي ومحمد علي كريد ووليد كتيلة وعباس السعيدي وروعة التليلي وبلال العلوي.وستجري العناصر الوطنية مرحلتها الاخيرة من التحضيرات على عين المكان في لندن باجراء تربص بستوك موندوفيل مع مشاركة في مسابقة من تنظيم اللجنة البارلمبية الانقليزية يومي 8 و9 جويلية الحالي.وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اكد رئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين محمد المزوغي ان المنتخب التونسي جاهز على جميع الاصعدة لرفع التحدي خلال هذا المونديال وكسب رهان جديد بعد نجاحه الباهر في دورة الالعاب البارلمبية الاخيرة بريو دي جانيرو مشيرا الى ان المنتخب حظي ببرنامج تحضيري مكثف اشتمل على سلسلة من التربصات الداخلية والخارجية ومشاركات متعددة في مسابقات دولية ابرزها جائزة تونس الكبرى شهر افريل الفارط (34 ذهبية و21 فضية و17 برونزية) وتجمع مراكش الدولي شهر ماي الماضي (12 ذهبية و7 فضية و2 برونزية) وملتقى نوتويل السويسري الدولي الذي تمكن خلاله وليد كتيلة من تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م عدو على الكراسي.واضاف "طموحاتنا كبيرة في مونديال لندن واعتقد ان كافة عناصر المجموعة بامكانها لعب الادوار الاولى لكن يبقى هدفنا الاولي الحصول على الاقل على 8 ميداليات ذهبية رغم قناعتي ان مؤهلات رياضيينا تخول لهم تحقيق حصيلة افضل. المهمة لن تكون حتما سهلة في ظل مشاركة ابرز الابطال العالميين غير اننا واثقون من قدرة ابنائنا على التالق ومعانقة التتويج في اكثر من اختصاص بفضل ما يملكونه من روح انتصارية عالية وامكانيات فنية كبيرة ودراية واسعة بمثل هذه المواعيد الكبرى".وكانت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني تحولت مساء الثلاثاء الى مقر اقامة المنتخب بضاحية قمرت للاطلاع على اخر استعدادات العناصر الوطنية قبل تحولهم الى لندن داعية اياهم الى بذل اقصى المجهودات من اجل مواصلة تشريف تونس في المحافل الدولية.