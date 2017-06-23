Radio Babnet Tunisie  On Air: Anouar Brahem - Houdouth  
Tribune

للاّ البية : مريم بن حسين و رحلة في تونس الجميلة

Vendredi 23 Juin 2017
بقلم الاستاذ بولبابه سالم

للعام الثاني على التوالي تواصل الاعلامية و الممثلة مريم بن حسين رحلة التعريف بما تزخر به تونس من مناطق جميلة و تراث مادي ثري في عملها الرمضاني ( للا البية ) برعاية " اوريدو " ، و في جولتها بين تونس العميقة و الحضرية من الدويرات بتطاوين الى تمغزة و توزر ، الى جربة و مطماطة و قرقنة و صفاقس و نابل و الحمامات و الهوارية ، هناك تمزج مريم بن حسين بين التعريف بالمناظر الطبيعية الخلابة و خصوصيات كل منطقة ، حيث ترتدي اللباس التقليدي الذي صار علامتها المميزة . بين الحولي و الملية و الخلخال و اجواء الخيمة البدوية الى اجواء الحومة العربي الجربية ، تغوص مريم بن حسين في كل مناطق الجمهورية لتتغنى باحلى الابيات الشعرية التي كتبها لها خصيصا الشاعر عبد الصمد كورشيد رفقة اطلالة بهيّة زادتها جمالها و اناقتها و حسّها المرهف حسنا و حلاوة و طلاوة .

لقد تألقت مريم بن حسين باللباس التقليدي التونسي الأصيل اكثر من مرة و بدت أكثر من يعرّف به في تونس بل اجمل من يتوشّح به ، وهو لمن يعرفها ليس لباسا مناسباتيا بل صار جزءا منها و تحضر به في اكثر اطلالاتها التلفزيونية او الخاصة .
للاّ البيّة هو صورة جميلة عن تونس التي تحتاج الى تسويقها في الداخل و الخارج ، وهو دعامة لمجهودات وزارة السياحة التي عليها ان تتبنى هذا العمل و تدعمه بعيدا عن البيروقراطية و آلياتها المعقدة.


في هذا العمل الذي يتابعة الكثير من التونسيين بعد الافطار على قناة التاسعة تضيف مريم بن حسين لبنة جديدة في مسيرتها لان للا البية يجمع بين الثقافي و الفني و الطبيعي رفقة فريق يتقد حماسا و مهنية ، عمل يصح فيه ما تغنى به فريد الاطرش عن تونس " تونس ايا خضراء ، يا حارقة الاكباد " ،، و الاجمل ما في مريم بن حسين انها تستفيد من النقد لذلك كانت للاّ البية هذا العام اكثر عمقا و ثراء .


Publié le:2017-06-23 10:52:56

festival-2c8326eb06d72eefdddeb89f9d4f7afa-2017-06-23 10:52:56
    
    
    
    
    




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12574,3

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76815 DT        1$ =2,46191 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   420,3 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144452 1480|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires