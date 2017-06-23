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Culture

27 عرضا على ركح مسرح قرطاج الأثري و12 بالمتحف ضمن الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - تتضمن الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي الذي تلتئم فعالياته من 13 جويلية الى 19 أوت المقبل 27 عرضا فنيا (28 سهرة) ستقام على ركح المسرح الروماني بقرطاج، فضلا عن 13 عرضا آخر خارج الأسوار ستقام من 16 جويلية الى 4 أوت بمتحف قرطاج الأثري.

وفي ما يلي برنامج الدورة 53 الذي تم الكشف عنه خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة المديرة للمهرجان مساء الخميس بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة :

على ركح المسرح الأثري بقرطاج:

الخميس 13 جويلية : الافتتاح عرض "ستون سنة من الموسيقى التونسية'' للموسيقار الشاذلي القرفي


الجمعة 14 جويلية: عرض صوفي بعنوان "المدحة"

السبت 15 جويلية: عرض الفنانة السورية فايا يونان

الأحد 16 جويلية: عرض فني راقص "اوبيرات المدينة" لنافع العلاني /إخراج آمال علوان

الثلاثاء 18 جويلية: عرض معني الراب الفرنسي "بلاك ام"

الأربعاء 19 جويلية: عرض الفنان اللبناني راغب علامة

السبت والأحد 22 و23 جويلية : عرضان للأطفال la reine des neiges l'aventure continue

الخميس 27 جويلية: عرض مشترك لكل من مغنيي الراب "اكرم ماغ" و" و"كلاي بي بي جي"

الجمعة 28 جويلية : عرض الفنانة المصرية شرين عبد الوهاب

السبت 29 جويلية :عرض "آخر سنة" للفنان لطفي العبدلي

الاحد 30 جويلية: عرض لمغني الراي الجزائري "قادر جابوني"

الثلاثاء 1 أوت: عرض ارجنتينا تانغو

الخميس 3 أوت: عرض لفنان الروك الايطالي "زوكيرو"

الجمعة 4 أوت: عرض أميمة الخليل وعبد الرحمان محمد

السبت 5 أوت: عرض اماني السويسي وايمن لسيق

الاحد 6 أوت: عرض "إرهابي غير ربع" لرؤوف بن يغلان

الاثنين 7 أوت: عرض ناصيف زيتون

الثلاثاء 8 أوت : عرض الفنان وليد التونسي

الأربعاء 9 أوت : عرض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

الخميس 10 أوت : عرض "للحب والسلام" للفنان مقداد السهيلي

الجمعة 11 أوت : عرض مغني الراب الفرنسي "بوبا"

السبت 12 أوت :عرض للفنانة آمال المثلوثي

الأحد 13 اوت: عرض للفنانة السورية لينا شامميان

الثلاثاء 15 اوت: عرض مسرحية "دراما/عائشة والسلطان" نص محمد المنصف بن مراد وإخراج محمد كوكة

الأربعاء 16 أوت : عرض للفنانة صوفية صادق

الخميس 17 اوت : عرض بعنوان "مذهل" لياسمين عزيز

الاختتام السبت 19 اوت : عرض من الهند بعنوان "بهاراتي 2 في قصر الأوهام"

عروض بمتحف قرطاج الأثري (خارج أسوار المسرح الأثري)

الأحد 16 جويلية : عرض مسرحية "حورية" ليلى طوبال ومهدي الطرابلسي

الأربعاء 19 جويلية : عرض الفنان الكوميدي الفرنسي ميشال بوجناح

الجمعة 21 جويلية : عرض "سكرات" للفنانة التونسية درصاف الحمداني والفنانة الايرانية عايدة نوسرات.

الاحد 23 جويلية : عرض "قصيدة" للفنانة الاسبانية روزاريو فلوريس والفنان الايراني محمد متاميدي

الاثنين 24 جويلية : عرض AGATHE JAZZ QUARTET

الثلاثاء 25 جويلية : عرض "صنعة اليدين" للطاهر القيزاني ومرتضى فتيتي

الاربعاء 26 جويلية : عرض "غني للحياة" للفنانة أسماء بن أحمد

الجمعة 28 جويلية : عرض أجراس "مسارات" لعادل بوعلاق

الاثنين 31 جويلية : عرض ديوان عجم (اسطمبالي - قناوة- ديوان)

الاربعاء 2 أوت : عرض كارمن سوزا كوارتات- كرينولوجي

الخميس 3 أوت : عرض منير الطرودي وسندة العاطري

الجمعة 4 أوت : عرض صبري مصباح

ريم

Publié le:2017-06-23 07:37:20

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