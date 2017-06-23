27 عرضا على ركح مسرح قرطاج الأثري و12 بالمتحف ضمن الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي

Vendredi 23 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-23 07:37:20

- تتضمن الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي الذي تلتئم فعالياته من 13 جويلية الى 19 أوت المقبل 27 عرضا فنيا (28 سهرة) ستقام على ركح المسرح الروماني بقرطاج، فضلا عن 13 عرضا آخر خارج الأسوار ستقام من 16 جويلية الى 4 أوت بمتحف قرطاج الأثري.الخميس 13 جويلية : الافتتاح عرض "ستون سنة من الموسيقى التونسية'' للموسيقار الشاذلي القرفيالجمعة 14 جويلية: عرض صوفي بعنوان "المدحة"السبت 15 جويلية: عرض الفنانة السورية فايا يونانالأحد 16 جويلية: عرض فني راقص "اوبيرات المدينة" لنافع العلاني /إخراج آمال علوانالثلاثاء 18 جويلية: عرض معني الراب الفرنسي "بلاك ام"الأربعاء 19 جويلية: عرض الفنان اللبناني راغب علامةالسبت والأحد 22 و23 جويلية : عرضان للأطفال la reine des neiges l'aventure continueالخميس 27 جويلية: عرض مشترك لكل من مغنيي الراب "اكرم ماغ" و" و"كلاي بي بي جي"الجمعة 28 جويلية : عرض الفنانة المصرية شرين عبد الوهابالسبت 29 جويلية :عرض "آخر سنة" للفنان لطفي العبدليالاحد 30 جويلية: عرض لمغني الراي الجزائري "قادر جابوني"الثلاثاء 1 أوت: عرض ارجنتينا تانغوالخميس 3 أوت: عرض لفنان الروك الايطالي "زوكيرو"الجمعة 4 أوت: عرض أميمة الخليل وعبد الرحمان محمدالسبت 5 أوت: عرض اماني السويسي وايمن لسيقالاحد 6 أوت: عرض "إرهابي غير ربع" لرؤوف بن يغلانالاثنين 7 أوت: عرض ناصيف زيتونالثلاثاء 8 أوت : عرض الفنان وليد التونسيالأربعاء 9 أوت : عرض الفنانة اللبنانية نانسي عجرمالخميس 10 أوت : عرض "للحب والسلام" للفنان مقداد السهيليالجمعة 11 أوت : عرض مغني الراب الفرنسي "بوبا"السبت 12 أوت :عرض للفنانة آمال المثلوثيالأحد 13 اوت: عرض للفنانة السورية لينا شامميانالثلاثاء 15 اوت: عرض مسرحية "دراما/عائشة والسلطان" نص محمد المنصف بن مراد وإخراج محمد كوكةالأربعاء 16 أوت : عرض للفنانة صوفية صادقالخميس 17 اوت : عرض بعنوان "مذهل" لياسمين عزيزالاختتام السبت 19 اوت : عرض من الهند بعنوان "بهاراتي 2 في قصر الأوهام"الأحد 16 جويلية : عرض مسرحية "حورية" ليلى طوبال ومهدي الطرابلسيالأربعاء 19 جويلية : عرض الفنان الكوميدي الفرنسي ميشال بوجناحالجمعة 21 جويلية : عرض "سكرات" للفنانة التونسية درصاف الحمداني والفنانة الايرانية عايدة نوسرات.الاحد 23 جويلية : عرض "قصيدة" للفنانة الاسبانية روزاريو فلوريس والفنان الايراني محمد متاميديالاثنين 24 جويلية : عرض AGATHE JAZZ QUARTETالثلاثاء 25 جويلية : عرض "صنعة اليدين" للطاهر القيزاني ومرتضى فتيتيالاربعاء 26 جويلية : عرض "غني للحياة" للفنانة أسماء بن أحمدالجمعة 28 جويلية : عرض أجراس "مسارات" لعادل بوعلاقالاثنين 31 جويلية : عرض ديوان عجم (اسطمبالي - قناوة- ديوان)الاربعاء 2 أوت : عرض كارمن سوزا كوارتات- كرينولوجيالخميس 3 أوت : عرض منير الطرودي وسندة العاطريالجمعة 4 أوت : عرض صبري مصباحريم