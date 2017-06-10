قوات موالية لحفتر تعلن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي

Samedi 10 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-10 23:49:05

- قالت كتيبة أبوبكر الصديق الموالية لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إنها أفرجت عن سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي.وقالت الكتيبة إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي جاء بعد قرار من مجلس النواب الموالي لحفتر بالعفو العام عن المعتقلين سياسيا بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالعقيد القذافي.وقالت الكتيبة في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك: "إن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي جاء تطبيقا لقانون العفو العام الصادر من مجلس النواب في طبرق، وامتثالا للشريعة والشرعية وما انبثق عنها من أوامر ونواه، وبناء على مراسلات وزير العدل بالحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، وكذلك مطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن سيف الإسلام".وكانت الكتيبة مسؤولة عن حراسة السجن الذي كان سيف الإسلام معتقلا فيه بمدينة الزنتان غربي ليبيا منذ اعتقاله قبل أكثر من ستة أعوام.وقالت الكتيبة إن سيف الإسلام غادر الزنتان لكنها لم توضح الجهة التي غادر إليها.وصدرت مذكرة توقيف دولية في حق سيف الاسلام القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الأشهر الثمانية لثورة 2011 في ليبيا.وتتنازع السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمة سيف الإسلام.وحكم على نجل القذافي في تموز/يوليو 2015 بالاعدام من محكمة في طرابلس لدوره في قمع ثورة 2011.