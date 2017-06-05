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أمير الكويت بالسعودية اليوم ضمن جهود لحل الخلاف الخليجي

Lundi 05 Juin 2017
وكالات - أفاد مراسل الجزيرة في الكويت بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيتوجه يوم الثلاثاء إلى مدينة جدة السعودية، في خطوة جديدة ضمن جهود الوساطة التي يقودها لحل الخلاف الخليجي الذي اندلع عقب قرار دول خليجية قطع علاقاتها مع قطر.

وذكر المراسل سعد السعيدي أن أمير الكويت سيتوجه عصر الثلاثاء إلى جدة بهدف مواصلة مساعيه لإنهاء الأزمة التي بدأت فجر الاثنين في أقرب وقت، وأشار إلى أن الزيارة تأتي بعد حراك دبلوماسي مكثف شهدته الكويت خلال الساعات الماضية.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تلقى اتصالا هاتفيا من أمير الكويت أعرب خلاله أمير الكويت عن تمنيه على أمير قطر العمل على احتواء التوتر في العلاقات بين الأشقاء، وإتاحة الفرصة للجهود الهادفة لتحقيق ذلك.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن تقديره لموقف أمير دولة الكويت وحكمته وحرصه على تعزيز الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون الخليجي.


أمير الكويت يدعو قطر لتهدئة التوترات
حث أمير الكويت يوم الاثنين أمير قطر على تهدئة التوترات مع الحلفاء وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تصعيد أسوأ خلاف دبلوماسي بين دول عربية خليجية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعرب "عن تمنيه على أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التصعيد".

وأضافت كونا أن الأميرين تحدثا هاتفيا وأن الصباح دعا تميم إلى إعطاء جهود الوساطة فرصة لاحتواء الخلافات.


كما أشارت "كونا" أيضا إلى زيارة الأمير خالد بن فيصل مستشار العاهل السعودي الملك سلمان، إلى الكويت ولقائه الشيخ صباح.

وقالت "كونا" إن الأمير خالد نقل رسالة شفوية من الملك سلمان إلى الشيخ صباح، تتعلق بـ"العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى نظيره العماني يوسف بن علوي في الدوحة، الاثنين.

Publié le:2017-06-05 22:51:57

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2 de 2 commentaires pour l'article 143689

Almokh  (Tunisia)  |Lundi 05 Juin 2017 à 23h 16m |           
اللهم وفقهم لما ما تحب وترضى واجمع شملهم و يسر امرهم

Tresor  (Tunisia)  |Lundi 05 Juin 2017 à 23h 09m |           
موقف مشرَف لحاكم الكويت . نتمنَى أن تكلَل مساعيه بالنَجاح . على حكَام الخليج أن يقتدوا به وأن يتحلَو بالرَصانة والحكمة لما فيه مصلحة الأمَة .



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