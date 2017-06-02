السويسرية تيميا باكسينسكي تنهي مشوار التونسية انس جابر بدورة رولان غاروس

وكانت انس جابر حققت انجازا هاما بعدما اصبحت اول لاعبة عربية تتمكن من بلوغ مثل هذه المرحلة المتقدمة في دورة رولان غاروس ثاني البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام).
وازاحت انس جابر في طريقها نحو الدور الثالث السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا السابعة عالميا في الدور الثاني (6-4 و6-3) والرومانية انا بوغدان المصنفة 106 عالميا في الدور الاول (6-3 و6-4).
وكانت اللاعبة التونسية قد دخلت الجدول النهائي للبطولة اثر حصولها على بطاقة الخاسر المحظوظ بعد ان خسرت في الدور الثالث والاخير من جدول التصفيات التمهيدية أمام اليابانية مي كاتو (3-6 و6-3 و4-6) علما وانها فازت في الدور التمهيدي الاول على اليابانية ميزا ايغوشي (6-1 و6-2) وفي الدور التمهيدي الثاني على الروسية فيكتوريا كامنسكايا (7-6 و6-1).
ر-امين
Publié le:2017-06-02 20:52:32
Par:moezz (Tunisia ) Par Mobile
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