السويسرية تيميا باكسينسكي تنهي مشوار التونسية انس جابر بدورة رولان غاروس

Vendredi 02 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 20:52:32

- خرجت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 114 عالميا من الدور الثالث لدورة رولان غاروس عقب خسارتها يوم الجمعة امام السويسرية تيميا باكسينسكي المصنفة 31 عالميا بنتيجة 2-6 و2-6.وكانت انس جابر حققت انجازا هاما بعدما اصبحت اول لاعبة عربية تتمكن من بلوغ مثل هذه المرحلة المتقدمة في دورة رولان غاروس ثاني البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام).وازاحت انس جابر في طريقها نحو الدور الثالث السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا السابعة عالميا في الدور الثاني (6-4 و6-3) والرومانية انا بوغدان المصنفة 106 عالميا في الدور الاول (6-3 و6-4).وكانت اللاعبة التونسية قد دخلت الجدول النهائي للبطولة اثر حصولها على بطاقة الخاسر المحظوظ بعد ان خسرت في الدور الثالث والاخير من جدول التصفيات التمهيدية أمام اليابانية مي كاتو (3-6 و6-3 و4-6) علما وانها فازت في الدور التمهيدي الاول على اليابانية ميزا ايغوشي (6-1 و6-2) وفي الدور التمهيدي الثاني على الروسية فيكتوريا كامنسكايا (7-6 و6-1).ر-امين