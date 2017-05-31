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وصول وفد الترجي الرياضي التونسي الى بريتوريا

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - وصل وفد الترجي الرياضي التونسي الذي يضم 19 لاعبا فضلا عن الاطار الفني والطبي والاداري اليوم الى جوهانسبورغ في رحلة عبر دبي قبل ان يتحول عبر الحافلة الى بريتوريا حيث يجري مباراته يوم الجمعة وذلك حسب ما نقله موقع الترجي على الانترنات.

ويجري الفريق مساء اليوم حصة تدريبية في توقيت المباراة س 19 بتوقيت تونس.
وتترواح درجات الحرارة بين 10 صباحا الى 20/22 بعد الزوال بينما تبلغ الحرارة 18/16 درجة ليلا ويقيم الترجي الرياضي في فندق رفيع في ظروف طيبة بينما يتمتع كافة اللاعبين بصحة جيدة .

ويقام الاجتماع الفني الخاص بالمباراة يوم غد س14 ويتبارى الترجي الرياضي يوم الجمعة ( س19) مع نادي ماموليدي سان داونز الجنوب افريقي في اطار الجولة الثالثة من تصفيات دور المحموعتين لرابطة ابطال افريقيا ( المجموعة الثانية).
ر/ زهو



Publié le:2017-05-31 18:05:22

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