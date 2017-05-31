وصول وفد الترجي الرياضي التونسي الى بريتوريا

ويجري الفريق مساء اليوم حصة تدريبية في توقيت المباراة س 19 بتوقيت تونس.
وتترواح درجات الحرارة بين 10 صباحا الى 20/22 بعد الزوال بينما تبلغ الحرارة 18/16 درجة ليلا ويقيم الترجي الرياضي في فندق رفيع في ظروف طيبة بينما يتمتع كافة اللاعبين بصحة جيدة .
ويقام الاجتماع الفني الخاص بالمباراة يوم غد س14 ويتبارى الترجي الرياضي يوم الجمعة ( س19) مع نادي ماموليدي سان داونز الجنوب افريقي في اطار الجولة الثالثة من تصفيات دور المحموعتين لرابطة ابطال افريقيا ( المجموعة الثانية).
ر/ زهو
Publié le:2017-05-31 18:05:22
Par:nasih (Tunisia )
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