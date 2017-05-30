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Sport

تصفيات امم افريقيا 2019- كوبر يستدعي 15 لاعبا محليا لستعدادا لمباراة تونس

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - وجه هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم الدعوة ل15 لاعبا ينشطون في البطولة المحلية استعدادا لمواجهة تونس يوم 11 جوان القادم بملعب رادس لحساب الجولة الاولى للمجموعة العاشرة من تصفيات امم افريقيا ( الكامرون 2019 ).

وفي مايلي قائمة اللاعبين المحليين:
عصام الحضري (وادي دجلة) وأحمد فتحي (الأهلي) وشريف إكرامي (الأهلي) وعبد الله السعيد (الأهلي) وحسام عاشور (الأهلي) وأحمد حجازي (الأهلي) وأحمد الشناوي (الزمالك) وسعد سمير (الأهلي) ورامي ربيعة (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم " كهربا " (الزمالك) وعمرو جمال (الأهلي) وعلي جبر (الزمالك) ومصطفى فتحي (الزمالك) وأحمد الشيخ (مصر المقاصة).

وكان كوبر اعلن سابقا عن قائمة تتالف من 10 لاعبين محترفين خارج مصر وهم:
أحمد المحمدي (هال سيتي الإنقليزي) ومحمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) ومحمد النني (أرسنال الإنقليزي) ومحمد صلاح (روما الإيطالي) وعمر جابر (بازل السويسري) ومحمود حسن " تريزيغيه " (أندرلخت البلجيكي) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنقليزي) وعمرو وردة (باوك اليوناني) وسام مرسي (ويغان الإنقليزي).


وافاد ايهاب لهيطة مدير المنتخب المصري في الصفحة الرسمية للجامعة المصرية على الموقع الاجتماعي "فايسبوك" ان التربص الاعدادي لمنتخب الفراعنة سينطلق يوم الاحد 4 جوان بعد ان كان مقررا يوم السبت 3 من نفس الشهر.
ر/هس


Publié le:2017-05-30 12:29:36

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