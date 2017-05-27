رولان غاروس - انس جابر تدخل الجدول النهائي بفضل بطاقة الخاسر المحظوظ

Samedi 27 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-27 13:04:46

- حصلت لاعبة التنس التونسية انس جابر على بطاقة الخاسر المحظوظ التي ستمكنها من دخول الجدول النهائي لدورة رولان غاروس الفرنسية.وكانت انس جابر خسرت في الدور الثالث والاخير من جدول التصفيات التمهيدية أمام اليابانية مي كاتو 1-2 (3-6 و6-3 و4-6) بعد فوزها في الدور التمهيدي الاول على اليابانية ميزا ايغوشي 2-0 (6-1 و6-2) وفي الدور التمهيدي الثاني على الروسية فيكتوريا كامنسكايا 2-0 (7-6 و6-1).وستواجه انس جابر في الدور الأول للجدول النهائي للدورة الرومانية انا بوجدان الصاعدة بدورها من جدول التصفيات بتغلبها على الفرنسية فيرجيني رازانو 6-4 و6-0.ر-امين