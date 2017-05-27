رولان غاروس - انس جابر تدخل الجدول النهائي بفضل بطاقة الخاسر المحظوظ

وكانت انس جابر خسرت في الدور الثالث والاخير من جدول التصفيات التمهيدية أمام اليابانية مي كاتو 1-2 (3-6 و6-3 و4-6) بعد فوزها في الدور التمهيدي الاول على اليابانية ميزا ايغوشي 2-0 (6-1 و6-2) وفي الدور التمهيدي الثاني على الروسية فيكتوريا كامنسكايا 2-0 (7-6 و6-1).
وستواجه انس جابر في الدور الأول للجدول النهائي للدورة الرومانية انا بوجدان الصاعدة بدورها من جدول التصفيات بتغلبها على الفرنسية فيرجيني رازانو 6-4 و6-0.
ر-امين
Publié le:2017-05-27 13:04:46
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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