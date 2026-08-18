الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو الشركات إلى استكمال إجراءات برامج «Prosol Elec»

دعتالشركات الناشطة في إطار برنامجي تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية والطاقات المتجددة، إلى استكمال إجراءات الإمضاء والتسجيل بعنوان سنة 2026.وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن الدعوة تهم الشركات المضمنة بالجدول المعتمد في إطار برنامجي، وذلك قصد استلام عقود البرامج واستكمال إجراءات الإمضاء والتسجيل.ويتعلق البرنامج الأول بتركيز تجهيزات بمساكن، بهدف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، فيما يخص البرنامج الثاني تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، للمساكن المرتبطة كذلك بشبكة الجهد المنخفض.ودعت الوكالة الشركات المعنية إلى الاتصال بـالتابع لها لاستكمال الإجراءات المطلوبة.ويمكن إيداع الملفات بمقر الوكالة بالعاصمة، أو بأحد فرعيها الجهويين في