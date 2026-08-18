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الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تدعو الشركات إلى استكمال إجراءات برامج «Prosol Elec»

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Pixabay
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 13:18 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الشركات الناشطة في إطار برنامجي تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية والطاقات المتجددة، إلى استكمال إجراءات الإمضاء والتسجيل بعنوان سنة 2026.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن الدعوة تهم الشركات المضمنة بالجدول المعتمد في إطار برنامجي «Prosol Elec Economique» و«Prosol Elec»، وذلك قصد استلام عقود البرامج واستكمال إجراءات الإمضاء والتسجيل.


ويتعلق البرنامج الأول بتركيز تجهيزات بمساكن محدودة الدخل المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض، بهدف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، فيما يخص البرنامج الثاني تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي، للمساكن المرتبطة كذلك بشبكة الجهد المنخفض.


ودعت الوكالة الشركات المعنية إلى الاتصال بـمكتب الضبط المركزي التابع لها لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

ويمكن إيداع الملفات بمقر الوكالة بالعاصمة، أو بأحد فرعيها الجهويين في صفاقس وسوسة.
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