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قبلي: تدشين مكونات مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة بمنطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية

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Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 15:49 قراءة: 1 د, 23 ث
      
تم صباح اليوم الثلاثاء، تدشين مكونات مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة الذي انجز بمنطقة البليدات من بلدية بشلي البليدات الجرسين بتمويل من التعاون السويسري والاتحاد الأوروبي بما يناهز 3 ملايين دينار، وفق ممثل منظمة العمل الدولي بتونس ورئيس مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة جاد بوبكر.

وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" انّ مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة قد رافق بلدية بشلي البليدات الجرسين (من البلديات المحدثة منذ سنة 2019) في اعداد مخطط التنمية المحلية وبرنامج الاستثمار البلدي الذي افرز عدة مقاربات تشاركية عبرت عنها اقتراحات المواطنين ومن بينها مشروع احداث مسرح للهواء الطلق واحياء البلاد القديمة الذي تم إنجازه بتمويل من التعاون السويسري والاتحاد الأوروبي وتم تدشينه اليوم من قبل والي الجهة المعز العبيدي.


وأشار بوبكر الى ان هذا المشروع المتكوّن من قسطين يشمل الأول احداث مسرح للهواء الطلق بمنطقة العين القديمة بالبليدات ويتمثل القسط الثاني في إعادة تاهيل قرية البليدات القديمة الواقعة فوق الربوة المطلة على العين القديمة، وذلك عبر احداث فضاءات عروض متكاملة وبرج مطلّ على كافة المنطقة علاوة عن تهيئة عدد من الممرّات واحداث وحدات صحية وغيرها من الفضاءات التي تساهم في دعم الديناميكية الثقافية للمنطقة وتثمّن موروثها الحضاري.
ولفت المصدر ذاته الى ان ما ميّز منطقة البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية هو ثراؤها التاريخي وديناميكية المجتمع المدني الذي سهّل انجاز المشروع مشيرا الى ضرورة إضافة بعض المكونات الأخرى ذات البعد الاقتصادي للمشروع، ممّا يجعله فضاء حيّا وحيويا على امتداد السنة، على غرار احداث مقهى وبعض المحلات القابلة للتسويغ، حيث تم التداول في هذا الشأن مع ممثلي البلدية والسلط الجهوية والمحلية على أساس البحث خلال سنة 2027 على خط لتمويل انجاز هذه المكونات التي ستعزز الاقبال على هذا الفضاء سواء من قبل أهالي المنطقة او من خارجها بما في ذلك السياح.

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