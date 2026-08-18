الشرطة البلدية: تحرير 194 محضرا اقتصاديا و213 مخالفة صحية خلال ال24 ساعة الماضية

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ، في المجال الصحي، عن تحرير 194 محضرا اقتصاديا و 213 مخالفة صحية، وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية على الموقعها الرسمي اليوم الثلاثاء .كما قامت هذه الوحدات، وفق البلاغ ذاته، في مجال الأمن العام، ب 110 عمليات حجز إضافة إلى تحرير 47 محضرا عدليا وتقديم 13 شخصا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة.وتولت وحدات الشرطة البلدية، خلال حملاتها أيضا القيام ب 391 عملية إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية و حجز 49 آلة وزن و 18 دراجة نارية و 3 سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.