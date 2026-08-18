فتح باب الترشح لانتداب كفاءات تونسية للعمل لدى مؤسسة خاصة بدولة الكويت
أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني(ATCT) عن فتح باب الترشح لانتداب كفاءات تونسية للعمل لدى مؤسسة خاصة بدولة الكويت
ويتعلق العرض الأول بانتداب فني العلاج الطبيعي، ويشترط الحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية أوشهادة تقني سامي (TS) في العلاج الطبيعي، مع خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات
وحدد العرض السن الأقصى للمترشحين بـ45 سنة، ويشترط إتقان اللغتين العربية والإنجليزية
وتشمل الاختصاصات المطلوبة العلاج الطبيعي العظام والطب الرياضي وتأهيل الأعصاب
أما العرض الثاني، فيتعلق بانتداب مدلك رياضي، ويشترط بدوره الحصول على الإجازة التطبيقية أوشهادة تقني سامي في العلاج الطبيعي، إلى جانب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، فيما حُدد السن الأقصى بـ40 سنة
ويشترط على المترشح إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، كما حددت الوكالة يوم 22 أوت 2026، آخر أجل لتقديم الترشحات
ويتعين على الراغبين في الترشح إيداع مطالبهم عبر موقع الوكالة التونسية للتعاون الفني، مع ضرورة تسجيل الدخول أوإنشاء حساب بالموقع
ويتعلق العرض الأول بانتداب فني العلاج الطبيعي، ويشترط الحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية أوشهادة تقني سامي (TS) في العلاج الطبيعي، مع خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات
وحدد العرض السن الأقصى للمترشحين بـ45 سنة، ويشترط إتقان اللغتين العربية والإنجليزية
وتشمل الاختصاصات المطلوبة العلاج الطبيعي العظام والطب الرياضي وتأهيل الأعصاب
أما العرض الثاني، فيتعلق بانتداب مدلك رياضي، ويشترط بدوره الحصول على الإجازة التطبيقية أوشهادة تقني سامي في العلاج الطبيعي، إلى جانب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، فيما حُدد السن الأقصى بـ40 سنة
ويشترط على المترشح إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، كما حددت الوكالة يوم 22 أوت 2026، آخر أجل لتقديم الترشحات
ويتعين على الراغبين في الترشح إيداع مطالبهم عبر موقع الوكالة التونسية للتعاون الفني، مع ضرورة تسجيل الدخول أوإنشاء حساب بالموقع
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