فتح باب الترشح لانتداب كفاءات تونسية للعمل لدى مؤسسة خاصة بدولة الكويت

أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني(ATCT) عن فتح باب الترشح لانتداب كفاءات تونسية للعمل لدى مؤسسة خاصة بدولة الكويتويتعلق العرض الأول بانتداب فني العلاج الطبيعي، ويشترط الحصول على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية أوشهادة تقني سامي (TS) في العلاج الطبيعي، مع خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنواتوحدد العرض السن الأقصى للمترشحين بـ45 سنة، ويشترط إتقان اللغتين العربية والإنجليزيةوتشمل الاختصاصات المطلوبة العلاج الطبيعي العظام والطب الرياضي وتأهيل الأعصابأما العرض الثاني، فيتعلق بانتداب مدلك رياضي، ويشترط بدوره الحصول على الإجازة التطبيقية أوشهادة تقني سامي في العلاج الطبيعي، إلى جانب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، فيما حُدد السن الأقصى بـ40 سنةويشترط على المترشح إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، كما حددت الوكالة يوم 22 أوت 2026، آخر أجل لتقديم الترشحاتويتعين على الراغبين في الترشح إيداع مطالبهم عبر موقع الوكالة التونسية للتعاون الفني، مع ضرورة تسجيل الدخول أوإنشاء حساب بالموقع