تاريخ المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية: أسامة الملولي يتربع على عرش الميداليات ومنى الباجي رائدة التتويجات النسائية

منى الباجي.. رائدة التتويجات النسائية



مع اقتراب انطلاق النسخة العشرين منالتي تحتضنها مدينة تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026، تستحضر الرياضة التونسية اسمين بارزين نقشا مسيرتهما بأحرف من ذهب، وحملا الراية الوطنية عالياً بإنجازات باهرة وأرقام مميزة.ويبقىصاحب الحصيلة الأفضل على المستوى الفردي في تاريخ المشاركة التونسية بالألعاب المتوسطية، بعدما توّج بـخلال أربع مشاركات.وانطلقت مسيرة «قرش المتوسط» من دورة تونس 2001، حين تمكن، في سن 16 عاماً، من الظفر بميدالية فضية كانت باكورة سجله المتوسطي الثري.وواصل الملولي تألقه في دورة ألميريا 2005 بإحراز، قبل أن يكون الموعد في ألعاب بيسكارا 2009 مع إنجاز تاريخي تمثل في حصد، ثم اختتم مشاركاته المتوسطية في نسخة مرسين 2013 بإضافة ذهبيتين وثلاث فضيات إلى رصيده.ولم تقتصر هيمنة الملولي المتوسطية على حصد الميداليات، بل بسط سيطرته أيضاً علىبقيت صامدة إلى اليوم.وينضاف السجل المتوسطي الذهبي إلى حصاد أولمبي مميز تمثل في، إضافة إلى تتويجات عالمية تختزلها ثماني ميداليات، منها ذهبيتان في بطولة العالم للألعاب المائية بالمسبح الأولمبي، وسبع ميداليات، منها ذهبيتان، في بطولات العالم للسباحة في مسبح 25 متراً.في المقابل، تعد لاعبة الكرة الحديدية المخضرمة، التي لم تتغيب عن الألعاب المتوسطية منذ دورة ألميريا 2005، الأفضل في صنف السيدات من حيث عدد التتويجات، برصيدوبسجل حافل، بدأت الباجي مسيرتها نحو التألق العالمي في سن مبكرة، حين توجت بذهبية بطولة العالم سنة 2011 في تركيا، قبل أن تواصل حصد الألقاب والتتويجات في مختلف المحافل الدولية.وكان اختيارها لرفع العلم التونسي خلال حفل افتتاح، إلى جانب لاعب منتخب كرة اليد أمين بالنور، بمثابة اعتراف بإسهاماتها في إعلاء الراية الوطنية خلال التظاهرات الرياضية الدولية.وواصلت الباجي مسيرتها الذهبية بإحراز، للمرة الثانية في سجلها الشخصي، قبل أن تضيف ذهبيتين في دورة الألعاب العالمية بمدينة شينغدو الصينية سنة 2025، الأولى في مسابقة الزوجي المختلط إلى جانب زميلها، والثانية في مسابقة الفردي للرمي بالدقة.وتتطلع الباجي، البالغة من العمروالمحترفة في البطولة الفرنسية، خلال دورة تارانتو 2026 إلى تعزيز حصيلتها المتوسطية ومواصلة كتابة اسمها في سجل الرياضة التونسية.