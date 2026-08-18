الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026) : كرة القدم - تعويض ثلاثة لاعبين لأسباب صحية

تم تعويض ثلاثة لاعبين في المنتخب التونسي لكرة القدم دون 21 سنة الذي سيشارك في دورة الالعاب المتوسطية "تارانتو 2026"، وفق ما علمت وكالة تونس افريقيا للانباء من مصدر مطلع صلب وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء.وسيكون الثلاثي الجديد المتألف من شمس الدين جريد وريان شعبان ولؤي الترايعي معوضا للثلاثي محمد الصادق محمود والياس الضاوي وريان الجبالي، الذي تعذرت مشاركته في الألعاب لأسباب صحية.يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول ضمن المجموعة الاولى الى جانب منتخبات المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية.وتتركب المجموعة الثانية من ايطاليا والجزائر وكوسوفو والبانيا.