عملية التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 تنطلق بداية من اليوم
تنطلق اليوم الثلاثاء، بداية من منتصف النهار، عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viescolaire.education.tn، استعدادا للسنة الدراسية 2026-2027.
وأفادت وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية، في بلاغ مشترك، بأن عملية التسجيل تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 أوت 2026، داعية الأولياء المعنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الآجال المحددة.
وأفادت وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية، في بلاغ مشترك، بأن عملية التسجيل تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 أوت 2026، داعية الأولياء المعنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الآجال المحددة.
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