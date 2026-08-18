الحرس الوطني: الكشف عن شبكة لترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة

تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية، مؤخرا، من الكشف عن شبكة تنشط في ترويج المواد المخدرة وغسيل الأموال بولاية سوسة.وأفاد مصدر أمني مطلع ل/وات/ اليوم الثلاثاء، بأن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر وإدراج عنصر رابع بالتفتيش بعد تحصنه بالفرار، وحجز 81 صفيحة وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة" وكيلوغرام من مخدر "الكوكايين" . كما تم حجز سيارتين تستعملان في نقل وترويج المواد المخدرة ومبلغ مالي هام بالعملة التونسية، يشتبه في كونه من عائدات الترويج.وأوضح ذات المصدر أنه، على إثر عمل استعلامي وميداني، وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 والحصول على الأذون القانونية، تمت مداهمة مقر سكني بجهة سهلول تستغله عناصر الشبكة، مضيفا أنه بإطلاع النيابة العمومية على نتائج العملية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم وعددهم ثلاثة ومواصلة الأبحاث، مع إدراج العنصر الرابع بالتفتيش.