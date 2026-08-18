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جمعية صيانة جزيرة جربة تستكمل أشغال ترميم فسقية تملال للمحافظة على الموروث المائي

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Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 15:12 قراءة: 1 د, 39 ث
      
استكملت جمعية صيانة جزيرة جربة بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث أشغال ترميم فسقية تملال بمعتمدية جربة ميدون لخصوصيتها من حيث الحجم وهندستها، حيث تحتوي على 4 مواجل بتقنية ري خاصة يقود فيها الماجل الى الاخر عبر منظومة تسمى بالساروط وهي تعود الى اكثر من مائة سنة وبعمق يفوق 10 امتار وفق روضة الحمزي المشرفة على المشروع والباحثة في علوم التراث ممثلة عن جمعية صيانة جزيرة جربة.

واضافت انه تم اعتماد مواد بناء تقليدية في الاشغال دون اعتماد الاسمنت والمحافظة على تقنية البناء القديمة التي استطاعت ان تصمد لعقود وجعل هذه الفسقية صالحة للاستعمال الى اليوم يقصدها السكان للتزود بالماء بحكم تواجدها وسط تجمع سكاني.

وذكرت روضة ان هذا المشروع ياتي في اطار جهود جمعية صيانة جربة وبرامجها لصيانة الفساقي والمحافظة على هذا الموروث المائي المميز بجزيرة جربة الذي انطلقت في تنفيذه منذ 4 سنوات من خلال ترميم فساقي برج الغازي مصطفي ثم ترميم 8 فساقي بمعتمديات جربة الثلاثة تعرف بفساقي السبيل وذلك لاعادة الاعتبار لمنظومة مائية اكدت التغيرات المناخية جدواها ونجاعتها وخاصة في ظل الشح المائي ونقص الموارد المائية.

ولفتت الى ان الفساقي والمواجل كتقنية قديمة بجزيرة جربة اعتمدها اهالي الجزيرة وجسدت عبر التاريخ قدرة سكان جربة على التكيف مع ندرة المياه ترتبط بالعمارة لتسجل وجودها في البناءات السكنية اي بالحوش وبالبناءات الاقتصادية وفي البناءات الدينية بالجوامع والمساجد وفي كل بناء يضعه الجربي الا وضع به فسقية او ماجلا مضيفة خصوصية الفساقي في هندستها المعمارية والجمالية ومواد بنائها التي جابهت الزمن وتحدته حسب قولها.

واكدت ان نقص المياه يجعل الفساقي والمواجل الحل الانجع لها سواء قديما او حتى في الوقت الحاضر وهو ما يستوجب مجهودا تحسيسيا وتوعويا للمحافظة على هذا الارث المائي الذي خلفه الاجداد والبناء عليه سواء بالترميم والتثمين واعادة احيائه وللحفاظ على هذه الذاكرة الجماعية للجزيرة.
ومن جهتها ابرزت خولة القاضي رئيسة جمعية صيانة جزيرة جربة ان ترميم المنشات المائية بجزيرة جربة ياتي ضمن اهداف الجمعية المتمثلة في المحافظة على الموروث واعادة تثمينه واحيائه في تمش انطلقت فيه الجمعية منذ سنة 2021 قناعة بان تثمين هذه المنشات المائية وترميمها ليس خيارا بل ضرورة لمجابهة التغيرات المناخية.
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