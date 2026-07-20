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النادي الإفريقي يعزز صفوفه بالمهاجم هيكل الشيخاوي

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 13:10 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن النادي الإفريقي اليوم الاثنين إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم هيكل الشيخاوي بعقد يمتد لثلاثة مواسم إلى غاية جوان 2029.
وهو الفريق الثالث الذي سيحمل ألوانه هيكل الشيخاوي (29 عاما) بعد كل من الملعب التونسي والاتحاد المنستيري.
كما سبق له اللعب في صفوف الفرق الرديفة لسوشو الفرنسي وبورتو البرتغالي إلى جانب الفرق الأولى لفارزيم البرتغالي وعجمان الإماراتي والنصر الإماراتي.

وكان النادي الافريقي قد تعاقد في وقت سابق من هذا الميركاتو الصيفي مع متوسط الميدان معتز الزدام والمدافع المحوري ياسين مرياح.
وفي المقابل، عرف فريق باب الجديد حامل لقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الماضي 2025-2026 مغادرة حمزة بن عبدة وأسامة السهيلي ومعتز الزمزمي وغيث الصغير.
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