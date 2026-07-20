مدنين: كل المستشفيات جاهزة لاستقبال مرضى القصور التنفسي المزمن عند انقطاع التيار الكهربائي

وجهت الادارة الجهوية للصحة بمدنين في بلاغ لها، دعوة الى كافة مصابي القصور التنفسي المزمن من الذين يتلقون العلاج بمكثفات الاوكسيجين بمنازلهم، للتوجه الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج في حالة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدة جاهزية مختلف المستشفيات لتامين هذه التدخلات حفاظا على سلامتهم وصحتهم.وبين المدير الجهوي للصحة بمدنين طيب شلوف لصحفية "وات" انّ العمل بهذا الاجراء انطلق منذ الاسبوع المنقضي لتامين علاج المصابين بالقصور التنفسي بالمستشفيات وتوفر حاجيات هؤلاء المرضى من الاكسيجين مع منحهم الاولوية في التدخل دون موعد مسبق.واضاف شلوف ان المستشفيات غير معنية بتواتر انقطاع التيار الكهربائي التي تتواصل بها مختلف الخدمات الطبية دون اي تاثر، باعتبار وجود مولدات بها تعمل فور تسجيل انقطاع التيار، مشيرا الى انها تتاثر جزئيا بانقطاع الماء الصالح للشراب عند نفاذ مخزونها من احتياطي الماء.وتفاعلا مع هذا الاجراء اصدرت مختلف المستشفيات بولاية مدنين بلاغا مماثلا لاستقبال مرضى القصور التنفسي وتامين عملية علاجها بحاجياتها من الاكسيجين عند انقطاع التيار الكهربائي بمنازلهم مع تسهيل اجراءات القبول على مدى 24 ساعة.