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جندوبة: أعوان الغابات والحماية المدنية يواصلون مجهوداتهم للسيطرة على حرائق بمناطق في معتمدية عين دراهم

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 11:40 قراءة: 0 د, 36 ث
      
يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بولاية جندوبة، مجهوداتهم للسيطرة على حريقين اندلعا في ساعة متأخرة من ليلة امس الاحد بمناطق صرا رابح دار فاطمة بمعتمدية عين دراهم، بالاضافة الى حريق ثالث اندلع فجر اليوم الاثنين في نفس المحيط بمنطقة الصفصاف، وفق ما اكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وشهود عيان لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وبينت ذات المصادر لصحفي "وات" أن الحريقين اندلعا في وقت متقارب بين منطقتين متناظرتين يشقهما واد تصب مياهه في سد الوادي الكبير، وان حريقا ثالثا اندلع فجر اليوم بمنطقة الصفصاف في محيط الحريقين.
واضافت المصادر ان اعوان الحماية المدنية والغابات ومتطوعون يحاصرون منذ ليلة البارحة النيران ويضعون، بمتابعة من قبل ممثلي السلط المحلية والجهوية، حواجز استباقية للتوقّي منها خاصة في محيط المنازل القريبة.
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