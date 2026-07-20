سليانة: إختتام مهرجان جبل السرج للطيران بمنطقة رأس الماء في معتمدية سليانة الجنوبية

أختتمت أمس الأحد فعاليات مهرجان جبل السرج للطيران بولاية سليانة تحت شعار"أصنع طيارتك-أصنع مستقبلك" والتي إنتظمت يومي السبت والأحد بمنطقة رأس الماء بمعتمدية سليانة الجنوبية بتنظيم من جمعية سليانة للرياضات الجوية وبالاشتراك مع الجامعة التونسية للرياضات الجوية.وبين رئيس الجمعية محمد الفتوحي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التظاهرة تهدف أساسا إلى التعريف بنشاط الطيران (نموذجي وشراعي وشراعي وبمحرك) في إطار قانوني.واعتبر بالمناسبة أنها تعد فرصة لأبناء الجهة للتعرف على طائرة نموذجية وشراعية وكيفية التعامل معها وممارسة رياضة التحليق عبر البرمجيات، وأضاف أن عددا من مكونات المجتمع المدني شاركوا في هذه التظاهرة ولاقت اقبالا هاما من قبل الأطفال والشباب.أمم