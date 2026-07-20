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منتخب إسبانيا يتسلم أول خواتم مخصصة للأبطال في تاريخ كأس العالم

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 11:28 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تسلم لاعبو منتخب إسبانيا الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 خواتم الأبطال المصممة خصيصا لهم في سابقة أولى لتاريخ مسابقات فيفا وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويعد كل خاتم جزءا من إصدار محدود يضم 2026 نسخة مرقمة على نحو فردي.
ومن بين هذه الخواتم، سيقدم 30 خاتما إلى الفريق المتوج بينما سيتاح 1996 خاتما للجماهير في مختلف أنحاء العالم بوصفه منتجا رسميا مرخصا مما يمنح الفرصة للجماهير لامتلاك قطعة فريدة من تاريخ كأس العالم 2026.

ويبرز شكل كأس بطولة كأس العالم على أحد جانبي الخاتم بينما خصص الجانب الآخر ليعكس هوية الفريق الفائز.
وكان منتخب اسبانيا حسم لقب مونديال 2026 بفوزه أمس الأحد على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-صفر بعد التمديد.
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