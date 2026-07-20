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تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 4.7 مليار دينار منذ بداية السنة

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Bookmark article    Publié le Lundi 20 Juillet 2026 - 10:58 قراءة: 1 د, 29 ث
      
بلغت قيمة تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 4745.2 مليون دينار إلى حدود 10 جويلية 2026، مقابل 4515.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة قدرها 230.1 مليون دينار، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وتؤكد هذه الأرقام الدور المتنامي لتحويلات نحو مليوني تونسي مقيم بالخارج في دعم التوازنات المالية للبلاد، حيث تواصل هذه التدفقات تسجيل نسق تصاعدي مقارنة بالسنة الماضية.


وتشكل تحويلات التونسيين بالخارج، إلى جانب العائدات السياحية التي بلغت بدورها 3681.1 مليون دينار، أحد أهم مصادر العملة الصعبة، إذ ساهمت في رفع الموجودات الصافية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 22769.1 مليون دينار بتاريخ 17 جويلية 2026، وهو ما يوفر احتياطيا يغطي 90 يوما من الواردات.


كما تساهم هذه التحويلات في دعم استقرار سعر صرف الدينار، من خلال توفير تدفقات منتظمة من العملات الأجنبية، بما يساعد على الحد من الضغوط على سوق الصرف والحفاظ على توازن قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية.

وعلى مستوى المالية العمومية، تلعب تحويلات الجالية دورا مهما في التخفيف من عجز الميزان الجاري، كما تمنح الدولة هامشا أوسع للوفاء بالتزاماتها الخارجية، بما في ذلك سداد خدمة الدين، والحد من الحاجة إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، فضلا عن مساهمتها في دعم الاستهلاك وتنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للأسر.

وتؤكد هذه المؤشرات، وفق بيانات البنك المركزي، أن تحويلات التونسيين بالخارج أصبحت إحدى الركائز الأساسية للاستقرار النقدي والمالي، وهو ما يعزز أهمية تطوير الخدمات البنكية والرقمية لتسهيل عمليات التحويل وخفض كلفتها.

وفي سياق دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية، يستعد ديوان التونسيين بالخارج لتنظيم أربع ندوات إقليمية للاستثمار بين 23 جويلية و6 أوت 2026، بهدف تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد.

وتنطلق الندوة الأولى في تطاوين يوم 23 جويلية، تليها ندوة في تونس العاصمة يوم 29 جويلية، ثم بنزرت يوم 4 أوت، على أن تختتم هذه اللقاءات في القيروان يوم 6 أوت.
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