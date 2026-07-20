تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 4.7 مليار دينار منذ بداية السنة

بلغت قيمةإلى حدود، مقابلخلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة قدرها، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عنوتؤكد هذه الأرقام الدور المتنامي لتحويلات نحو مليوني تونسي مقيم بالخارج في دعم التوازنات المالية للبلاد، حيث تواصل هذه التدفقات تسجيل نسق تصاعدي مقارنة بالسنة الماضية.وتشكل تحويلات التونسيين بالخارج، إلى جانبالتي بلغت بدورها، أحد أهم مصادر العملة الصعبة، إذ ساهمت في رفعلدى البنك المركزي إلىبتاريخ، وهو ما يوفر احتياطيا يغطيكما تساهم هذه التحويلات في دعم استقرار سعر صرف الدينار، من خلال توفير تدفقات منتظمة من العملات الأجنبية، بما يساعد على الحد من الضغوط على سوق الصرف والحفاظ على توازن قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية.وعلى مستوى المالية العمومية، تلعب تحويلات الجالية دورا مهما في، كما تمنح الدولة هامشا أوسع للوفاء بالتزاماتها الخارجية، بما في ذلك سداد خدمة الدين، والحد من الحاجة إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، فضلا عن مساهمتها في دعم الاستهلاك وتنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين القدرة الشرائية للأسر.وتؤكد هذه المؤشرات، وفق بيانات البنك المركزي، أن تحويلات التونسيين بالخارج أصبحت إحدى الركائز الأساسية للاستقرار النقدي والمالي، وهو ما يعزز أهمية تطوير الخدمات البنكية والرقمية لتسهيل عمليات التحويل وخفض كلفتها.وفي سياق دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية، يستعدلتنظيمبين، بهدف تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد.وتنطلق الندوة الأولى فييوم، تليها ندوة فييوم، ثميوم، على أن تختتم هذه اللقاءات فييوم