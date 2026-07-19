شباب بلوزداد يختار طبرقة التونسية لتحضيراته ويبرمج 6 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد
دخل نادي شباب بلوزداد الجزائري المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الكروي 2026-2027، من خلال تربص إعدادي بمدينة طبرقة التونسية، يتخلله خوض ست مباريات ودية بهدف رفع الجاهزية الفنية والتكتيكية قبل انطلاق منافسات البطولة الجزائرية.
وكان الفريق قد أنهى المرحلة الأولى من التحضيرات بالمركز التقني الجهوي بمدينة تلمسان، والتي خُصصت للإعداد البدني، قبل التحول إلى تونس لخوض تربص يدوم أسبوعين، سيركز خلاله الإطار الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية.
ويعد شباب بلوزداد أول فريق من أندية الرابطة المحترفة الجزائرية يغادر البلاد لإقامة تربص خارجي استعدادا للموسم الجديد، في انتظار التحاق أندية أخرى، من بينها مولودية الجزائر التي ستتربص في النمسا، وشبيبة القبائل في سلوفينيا، ووفاق سطيف في تركيا، واتحاد الجزائر في إيطاليا.
وعلى مستوى الانتدابات، كان شباب بلوزداد من أكثر الأندية نشاطا خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تعاقد مع المهاجم يسري بوزوق، والمهاجم الكاميروني فرانك مبيلا إيتوغا، والمدافعين ريان أقاسم وسفيان بوشار، ولاعب الوسط مهدي بوجمعة، إلى جانب الدولي التونسي حسام تقا قادما من الترجي الرياضي التونسي.
كما عينت إدارة النادي المدرب التونسي نبيل معلول على رأس الجهاز الفني بعقد يمتد لموسم واحد، حيث أشرف على أول حصة تدريبية للفريق استعدادا للموسم الجديد.
وأنهى شباب بلوزداد، الملقب بـ"العقيبة"، الموسم الماضي في المركز الثالث ضمن البطولة الجزائرية، التي توج بلقبها مولودية الجزائر للموسم الثالث على التوالي.
وكان الفريق قد أنهى المرحلة الأولى من التحضيرات بالمركز التقني الجهوي بمدينة تلمسان، والتي خُصصت للإعداد البدني، قبل التحول إلى تونس لخوض تربص يدوم أسبوعين، سيركز خلاله الإطار الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية.
ويعد شباب بلوزداد أول فريق من أندية الرابطة المحترفة الجزائرية يغادر البلاد لإقامة تربص خارجي استعدادا للموسم الجديد، في انتظار التحاق أندية أخرى، من بينها مولودية الجزائر التي ستتربص في النمسا، وشبيبة القبائل في سلوفينيا، ووفاق سطيف في تركيا، واتحاد الجزائر في إيطاليا.
وعلى مستوى الانتدابات، كان شباب بلوزداد من أكثر الأندية نشاطا خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تعاقد مع المهاجم يسري بوزوق، والمهاجم الكاميروني فرانك مبيلا إيتوغا، والمدافعين ريان أقاسم وسفيان بوشار، ولاعب الوسط مهدي بوجمعة، إلى جانب الدولي التونسي حسام تقا قادما من الترجي الرياضي التونسي.
كما عينت إدارة النادي المدرب التونسي نبيل معلول على رأس الجهاز الفني بعقد يمتد لموسم واحد، حيث أشرف على أول حصة تدريبية للفريق استعدادا للموسم الجديد.
وأنهى شباب بلوزداد، الملقب بـ"العقيبة"، الموسم الماضي في المركز الثالث ضمن البطولة الجزائرية، التي توج بلقبها مولودية الجزائر للموسم الثالث على التوالي.
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