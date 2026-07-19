شباب بلوزداد يختار طبرقة التونسية لتحضيراته ويبرمج 6 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد

دخل ناديالجزائري المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الكروي، من خلال تربص إعدادي بمدينةالتونسية، يتخلله خوضبهدف رفع الجاهزية الفنية والتكتيكية قبل انطلاق منافسات البطولة الجزائرية.وكان الفريق قد أنهى المرحلة الأولى من التحضيرات بالمركز التقني الجهوي بمدينة، والتي خُصصت للإعداد البدني، قبل التحول إلى تونس لخوض تربص يدوم أسبوعين، سيركز خلاله الإطار الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية.ويعد شباب بلوزداد أول فريق من أندية الرابطة المحترفة الجزائرية يغادر البلاد لإقامة تربص خارجي استعدادا للموسم الجديد، في انتظار التحاق أندية أخرى، من بينهاالتي ستتربص في النمسا، وفي سلوفينيا، وفي تركيا، وفي إيطاليا.وعلى مستوى الانتدابات، كان شباب بلوزداد من أكثر الأندية نشاطا خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تعاقد مع المهاجم، والمهاجم الكاميروني، والمدافعين، ولاعب الوسط، إلى جانب الدولي التونسيقادما منكما عينت إدارة النادي المدرب التونسيعلى رأس الجهاز الفني بعقد يمتد لموسم واحد، حيث أشرف على أول حصة تدريبية للفريق استعدادا للموسم الجديد.وأنهى شباب بلوزداد، الملقب بـ"العقيبة"، الموسم الماضي في المركز الثالث ضمن البطولة الجزائرية، التي توج بلقبهاللموسم الثالث على التوالي.