تنس - تيتيباس يفوز ببطولة سويسرا المفتوحة

أنهى ستيفانوس تيتيباس انتظارا دام 16 شهرا للفوز بلقب في بطولات اتحاد ‌لاعبي التنس المحترفين، بعد ‌انتصار اللاعب اليوناني 6-4 و6-7 و6-3 على البلجيكي رافائيل كولينيون، ليتوج ببطولة سويسرا المفتوحة في ⁠غشتاد اليوم الأحد.وهذا أول لقب يحققه تيتيباس منذ فوزه على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في نهائي بطولة دبي المفتوحة في مارس 2025، ⁠وهو اللقب 13 في مسيرته في منافسات الفردي ضمن بطولات اتحاد ⁠لاعبي التنس المحترفين.وقال تيتيباس "أود أن أبدأ بالإشارة إلى مدى روعة المباراة النهائية اليوم. لقد مر وقت طويل، لذا فإن هذا الفوز يعني لي الكثير".وقدم اليوناني (27 عاما)، والذي كان يحتل المركز الثالث عالميا ويحتل حاليا المركز 85 عالميا، أداء قويا في ضربات الإرسال خلال المباراة التي استمرت ساعتين و17 دقيقة، ‌إذ لعب أربع ضربات إرسال ساحقة دون أي خطأ مزودج. وحقق 21 من أصل 29 ⁠نقطة على إرساله الثاني، وأنقذ نقطتي ‌كسر إرسال من أصل أربع واجهها.وفاز تيتيباس بالمجموعة الأولى قبل أن يرد كولينيون، الذي بلغ مباراة نهائية في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين للمرة الأولى، ليعدل النتيجة في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية. ‌لكن اليوناني استعاد السيطرة في ⁠المجموعة الحاسمة، وحقق كسر الإرسال الذي احتاجه لحسم اللقب.ويأتي هذا الفوز في الوقت المناسب لتعزيز ‌ثقة تيتيباس، الذي وصل مرتين إلى النهائي في البطولات الأربع الكبرى، في الوقت الذي يسعى فيه ‌إلى اكتساب ⁠الزخم قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة، التي تبدأ في 30 اوت.