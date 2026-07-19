الأهلي المصري يتعاقد مع المهاجم المغربي سفيان بن جديدة لمدة ثلاثة مواسم

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم ، اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب المغربي سفيان بن جديدة مهاجم فريق المغرب الفاسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وأكد النادي الأهلي، في بيان، أنه أنهى إجراءات ضم سفيان بن جديدة قادما من نادي المغرب الفاسي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.وبحسب البيان، فقد "وجه النادي الأهلي الشكر إلى شقيقه نادي المغرب الفاسي، على تعاونه لإتمام الصفقة، في إطار علاقة طيبة تجمع بين الناديين".وتألق اللاعب سفيان بن جديدة بشكل كبير خلال الموسم الماضي مع فريقه المغرب الفاسي، ليقوده للتتويج بلقب البطولة المغربية للمرة الخامسة في تاريخه، كما نال بن جديدة لقب هداف البطولة برصيد 20 هدفا.جدير بالذكر أن الأهلي المصري سيقوده في الموسم المقبل المدرب المغربي الحسين عموتة الذي تولى المهمة الفنية للفريق الأحمر خلفا للدنماركي ييس توروب.