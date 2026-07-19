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المنتخب التونسي للرماية بالقوس يتوجه الى الجزائر للمشاركة في البطولة الافريقية الخامسة عشرة للأكابر والكبريات والناشئة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 19:14 قراءة: 0 د, 28 ث
      
توجه المنتخب الوطني للرماية بالقوس والسهم اليوم الأحد من مطار تونس قرطاج الدولي الى الجزائر للمشاركة في البطولة الافريقية الخامسة عشرة للاكابر و الكبريات والناشئة التي ستدور بمدينة وهران من 22 الي 27 جويلية 2026.
ويتألف المنتخب التونسي الذي يقوده المدرب الوطني بلقاسم المكي من 6 رياضيين هم: محمد حماد، رؤي عبد القادر، رتاج الشايب، رحمة الجرو، ساسي الخليل، محمد الهادي بن حامد.
وكان المنتخب التونسي للرماية بالقوس والسهم قد استعد للبطولة الافريقية باجراء تربص تحضيري ببرج السدرية.

وتعد البطولة الافريقية مرحلة تحضيرية هامة للألعاب الاولمبية للشباب دكار 2026 المقررة في شهر اكتوبر القادم.
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