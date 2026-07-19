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فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج القادم (شركة الخدمات الوطنية والإقامات)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hojjajfimaaakaaajh2.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 16:38 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج 1448 هـ/2027 م، وذلك بداية من يوم غد الاثنين 20 جويلية إلى غاية 28 جويلية 2026.

ودعت الرّاغبين من المتطوّعين لتأطير الحجيج إلى تسجيل ترشحاتهم بالمنظومة المعلوماتية خلال الفترة المحددة ، وإيداع ملفات ترشّحهم بصفة مباشرة بمكتب ضبط شركة الخدمات الوطنية والإقامات، الكائن مقرّها "بنهج بحيرة توركانا عمارة جراد ضفاف البحيرة 1053 ص .ب 130 تونس" أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ أو البريد السريع على أن تصل إلى شركة الخدمات في أجل أقصاه يوم الجمعة 31/07/2026 على الساعة الحادية عشر صباحا.


واشترطت بالنسبة إلى المترشحين الجدد ألا يقل سنّ الذكور عن 35 سنة وألا يتجاوز 55 سنة، وألا يقل سنّ الإناث عن 45 سنة وألا يتجاوز 55 سنة بتاريخ 16 ماي 2027، مع الخضوع لاختبار كتابي ثم شفاهي في صورة النجاح.


أما بالنسبة إلى المترشحين الذين سبق لهم تأطير الحجيج مع الشركة خلال الفترة الممتدة من موسم 2017 إلى موسم 2026، فقد حددت السن القصوى بـ65 سنة للذكور و60 سنة للإناث، مع إخضاعهم لاختبار شفاهي.

وأكدت الشركة أن ملفات الترشح غير المستوفية للشروط أو الواردة خارج الآجال أو غير المسجلة عبر موقعها الإلكتروني سيتم إقصاؤها آليا، مشيرة إلى أنه سيتم نشر رزنامة الاختبارات وقائمات المقبولين تباعا على موقعها الإلكتروني وبمختلف وسائل الاتصال المتاحة.
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