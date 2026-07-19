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المدرسة النسوية لينا بن مهني تعلن عن فتح باب التّرشحات للدورة السادسة 2027/2026

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Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Juillet 2026 - 15:24 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلنت المدرسة النسويّة لينا بن مهنّي عن فتح باب الترشحات للدورة السادسة منها 2027/2026 التي تنتظم تحت عنوان "مساءلات نسويّة حول العقاب: نحو تصورات تحرّرية عن العدالة والإنصاف" وهي تمتد من شهر أوت 2026 حتّى آخر شهر جانفي 2027

وحدّدت المدرسة النّسوية لينا بن مهّني آخر أجل للتقديم يوم 25 جويلية 2026. ويمكن الترشح للدورة السادسة ،التي تنتظم بالشّراكة مع مجموعة "تقاطعات"


وافاد المصدر ذاته ان المدرسة تهم كل من كان ناشطا(ة) او فنانا(ة) او صحفيا(ة) او باحثا (ة) او طالبا(ة) او مهتما(ة) بالفكر النسوي النقدي، إذ يمكنه(ا) الانضمام الى إحدى المجموعات الأربع وهي "الكتابة الصحفية النسوية" و"الستاند آب الكوميدي النسوي" و"القصص المصورة (الكوميكس) النسوية" و"السينما الوثائقية النسوية".


ويتضمّن مسار المدرسة النّسويّة لينا بن مهني ثلاث جلسات عن بعد خلال شهر أوت 2026، تخصّص لبناء أرضيّة معرفيّة تشاركيّة حول موضوع الدّورة الى جانب أسبوع حضوري من 6 إلى 12 سبتمبر 2026، يجمع بين الجلسات التشاركيّة والعمل داخل المجموعات الإنتاجيّة وثلاث جلسات عن بعد تلي اللّقاء الحضوري، للاستجابة لاحتياجات المجموعات ومرافقتها في دعم تطوير مشاريع المدرسة.

كما يتم تأمين مرافقة إنتاجيّة للمشاريع عبر لقاءات حضورية وعن بُعد، تمتدّ إلى غاية جانفي 2027.
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